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Bahçeli, Erdoğan'ın Sisi ile görüşmesini yorumladı, bir ismi daha işaret etti

22 Kasım 2022 Salı 11:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde her fırsatta tepki gösterdiği Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi gündeme oturmuştu. Konu ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama geldi. Bahçeli, temasların devam etmesi gerektiğini söyledi ve Esad'la da görüşmesi gerektiğini ifade etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı görüşmeye değinen Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sisi ile kurduğu temas doğrudur. Devam ettirilmelidir. Bununla da kalmamalı Beşşar Esad ile de görüşme masası açılmalıdır" dedi.

Suriye ve Irak'ın kuzeyine iki gün önce başlatılan Pençe-Kılıç harekatına da değinen Bahçeli, "Havadan başlatılan operasyonların kara gücümüz dahil edilerek tamamlanmasını da ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BEŞAR ESAD İLE DE GÖRÜŞÜLMELİDİR"

Bahçeli'nin parti grubunda yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde: "Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı. Terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Türkiye'nin Mısır, Suriye ve Irak ile tarihten gelen çok güçlü bağları vardır ve bilinmektedir.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Borsası'na yönelik açıklamalarını olağan görmemiz düşünülemeyecektir. Borsa'ya bizim güvenimiz tamdır. Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyim. Zincir marketlerin FETÖ'yle irtibatı araştırılması gerekmektedir. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir."

Etiketler; #erdoğan #sisi #bahçeli #esad
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