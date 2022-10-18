Bahçeli 'ergen' dedi, Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi: Seni ABD'ye davet ediyorum

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun gökdelenin önünde çektiği videoya tepki gösterdi ve "New York’un en işlek caddesine çıkmak, ergenler gibi video çekmek, bu suretle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanına kara çalmaya teşebbüs etmek adamlık değildir" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin bu sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu da "Sevgili Bahçeli, ben seni ABD'ye davet ediyorum, uçak biletini ben alacağım. Manhattan adasına gidelim, 35 katlı binayı bulalım. Güzel bir fotoğraf çekelim, belki sen içeriye de girersin. 'Bu rezaleti kim yapmış' diye sorarsın" şeklinde yanıt verdi



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştiren Bahçeli, "Türkiye'yi yabancı ülkelerde şikayet etmek, jurnalcilik yapmak, yabancıların karşısında el pençe divan durmak şerefli bir tavır değildir. New York’un en işlek caddesine çıkmak, ergenler gibi video çekmek, bu suretle Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanına kara çalmaya teşebbüs etmek adamlık değildir, siyaset değildir, mertlik hiç değildir. Biz 'zillet' deyince rahatsız oluyorlar, ya ne diyelim peki?" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU YANIT VERDİ

Bahçeli'nin sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "Bahçeli, 'Kılıçdaroğlu bu 8 saatin esrarını millete açıklamak zorunda' demiş. Güzel, vallahi çok güzel. Sevgili Bahçeli, değerli okul arkadaşım. Ben seni ABD'ye davet ediyorum, uçak biletini ben alacağım. Boston'a gideceğiz, seni 5 yıldızlı bir otelde ağırlayacağım. Ertesi gün ben New York'a hangi saatte gittiysem yine benim bindiğim arabaya bineceğiz. Manhattan adasına gidelim, 35 katlı binayı bulalım. Güzel bir fotoğraf çekelim, belki sen içeriye de girersin. 'Bu rezaleti kim yapmış' diye sorarsın, çok memnun olurum. Benim oraya gidiş nedenim onun ailesini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaktır. Oradan tekrar Washington'a gideriz. Yolda araba mecburen benzin alıyor, aldığı yerde bir hamburgerci var. Söz veriyorum hamburgeri ben alacağım sana ikram edeceğim. Washington'a gittiğimiz zaman saati al, benim saatime güvenmiyorsan hani var ya senin saatin 17-25'i gösteren onu al yanına." ifadelerini kullandı.