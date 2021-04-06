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Bahçeli: Hiç kimsenin Montrö'yü tartışmaya açtığı yok!

TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Emekli amirallerin yayınladığı bildiriyi sert sözlerle eleştirdi. "Montrö kırmızı çizgimizdir" diyen Bahçeli "104 emekli amiral Türk demokrasisinin kara bir lekesidir. 104 amiral büyük bir suç işledi cezası kalamaz" diye konuştu. İfade özgürlüğü söylemlerine de yanıt veren Bahçeli, "Bu bildiri bal gibi darbe bildirisidir" dedi

Bahçeli: Hiç kimsenin Montrö'yü tartışmaya açtığı yok!
06 Nisan 2021 Salı 11:12

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM’deki grup toplantısında partililere seslendi. Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Dünya genelinde hala Covid-19’un tedavisinde kullanılan aşıya erişim sorunu varken, Türkiye’de aşılama sayısı 17 milyonu bulmuştur. Yerli aşı çalışmalarında ümit verici sonuçlar alınmıştır.

* Güç birliği yaparak, inanç birliği yaparak, kurallara uyarak musibeti yeneceğiz. Sağlık Bakanlığımıza, doktorlarımıza, hemşirelerimize tüm sağlık çalışanlarımıza kadar minnet duyuyor ve fedakarlıkları takdir ediyoruz.

* Bugünleri aşacağız. Türkiye haritası kırmızıya boyansa da umutsuzluğa kapılmayacağız.

* Rusya-Ukrayna sınırında savaş helikopteri uçmakta, tehdit etmektedir. Ukrayna AB'nin kalkanı olduğu söylemiştir. NATO ve Rus uçakları tehlikeli bir it dalaşına girmiştir. Karadeniz'den Akdeniz'e uzanan yolda gerginlik farklı boyutta devam etmektedir.

* ABD Dışişleri Bakanı'nın S-400'ü elimizden çıkarmayı dile getirmesi zamanlama bakımında manidardır.

MONTRÖ KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

* Önce 126 eski büyükelçinin şüpheli bildirisi yayımlanmıştır. Montrö tartışmaları derken Türkiye 4 Nisan’da 104 emekli amiralin bir nevi muhtırasıyla sarsılmıştır. Montrö Boğazlar Sözleşmesi Lozan’ın ayrılmaz bir parçasıdır bizim kırmızı çizgimizdir. Hiç kimsenin Montrö’yü tartışmaya açtığı falan da yoktur.

* Vehimlerinin ve gizli emellerinin esiri olan 104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir. Bu lekeyi temizlemek demokrasinin, hukukun ve milli iradenin tarihe karşı namus, şühedaya da vefa borcudur.

* Cüretlerinin bedelini ödemelidirler. 104’lükler büyük bir suç işlemiştir. Demokrasi düşmanlarına yeşil ışık yakan gel gel yapan 104’lükler suç işlemilerdir. Bu suç cezasız kalamaz kalmayacaktır. Hayret etmemek elde değildir. Mavi vatanımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz!

* Bu 104 emekli amiral bozuntusunu bir araya getiren ortak bir bildiriye imza  attıran, gece yarısı muhtıra ihtimasına sokan asıl motivasyon nedir? İplerini tutan zihniyetin eşgali ve robot resmi kimleri göstermektedir?

* Üzerinde durulması ve sorgulanması gereken bir diğer muamma da; meshul kokuşmuş bildiri günü birlik ve lokal bir tepki midir? Bir tür kripto haberleşme midir? Yoksa zincirleme bir reaksiyonun ilk etabı mıdır?

* Bir süredir ülkemizin maruz kaldığı siyasal ve ekonomik sorunlar birbiriyle kopuk değil aynı kriz güzergâhına ortaklaşa sadece farklı yollardan ulaşma gayretidir. Bize göre 4 Nisan çıkışını detaylarıyla ele almak şarttır.

* Bunlar denizci değil denizciliğin yüz karalarıdır. Söz konusu muhtıra emeklilikle canı sıkılan, biraz da adımızdan söz ettirelim diyen bir meczubun işi değildir. Bunları deniz nasıl tutuyorsa hukuk da öyle tutmalı, cüretlerinin bedelini ödemelidirler. Gece yarısı bildirisi hangi mihrakların bildirisidir? “

Etiketler; #devlet bahçeli #montrö #bahçeli #tbmm #104 amiral
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