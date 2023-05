Bahçeli: Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı, milli güvenlik sorunudur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun taşeronu Kılıçdaroğlu'dur. Nitekim Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı, milli güvenlik sorunudur. Bunlar Cumhuriyeti yıkmak için zalimlerden ihale almışlardır. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldırıları vardır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hazımsızlık had safhadadır'' dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisi tarafından Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen '14 Mayıs’ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı mitinge katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Bahçeli, Millet İttifakı'nı eleştirdi. Bahçeli, seçimlere iki gün kaldığını belirterek, ''Vakit yaklaştıkça zillet ittifakının ve bu ittifakın yanında, yöresinde konuşlanan mihrakların, ileri düzeyde korkuya kapıldıklarını, provokasyonlardan medet umduklarını, çok tehlikeli hamleler yaptıklarını görüyoruz. Bunlar yalnızca Türkiye'nin aleyhinde değil, sandık ve demokrasinin de karşısındadır. Aradıkları kavga ve kutuplaşmadır. Arzuladıkları bölünme ve iç kargaşadır. Ancak zillet ittifakının aradığı menfur fırsatı Karaman asla vermeyecektir. Sizlere güveniyorum. Göz kamaştıran iradenize sonuna kadar güveniyorum'' dedi.



'KÜRESEL EMPERYALİZM AKIL, VİCDAN VE İRADESİNE İPOTEK KOYMUŞTUR'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Bahçeli, şunları söyledi:

''Analarımızı ağlatanlar, ağıtlar yakmasına sebep olan caniler, bugün CHP'yle iş birliği halindedir. Yavrularımızı yetim bırakan katiller, İYİ Parti'yle emel ve hedef birliği içindedir. PKK, Kılıçdaroğlu'na aleni destektir. FETÖ, Kılıçdaroğlu'na siper olmuştur. Küresel medya, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakının propagandasıyla, nifak saçmaktadır. Küresel emperyalizm Kılıçdaroğlu'nun akıl, vicdan ve iradesine ipotek koymuştur. İngiliz The Economist dergisi 'Erdoğan gitmeli' diyormuş. Bu Haçlı zihniyetine, kimin gideceğini, nasıl gideceğini, gittiğinde nasıl hesap vereceğini 14 Mayıs'ta gösterecek olan büyük Türk milletidir.''



‘TÜRKİYE'YE YÖN VEREMEZLER’

Türkiye'ye hiç kimsenin yön veremeyeceğini ifade eden Devlet Bahçeli, ''Türkiye'yi sömürge ülkesi haline getiremezler. Alayı gelsin, hepsi toplanıp karşımıza dikilsin, şayet boyun eğersek, bir adım geri atarsak namerdiz. Çıkar ortakları, küresel sermaye çeteleri, terör örgütleri, Türkiye düşmanları, tefeciler, faiz bağımlısı bankerler, karanlık lobiler, İslam karşıtları, alayı birden Türkiye'nin önüne geçmiş durumdalar. Dünyada 2023 yılının en önemli seçiminin Türkiye'de olacağını ağız birliği halinde iddia ediyorlar. Çünkü 100 yıl dönümünü karşıladığımız Cumhuriyetten intikam almak istiyorlar'' diye konuştu.



‘İSTEDİKLERİ TESLİMİYET DÖNGÜSÜNE GİRMEYE HAZIR BİR CUMHURBAŞKANI’

Muhalefete eleştirilerini sürdüren Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

''Milli Mücadele’nin ve 15 Temmuz'un rövanşını almak için kudurmuş gibi provokasyon yapıyorlar. Algı operasyonlarına, sosyal medya saldırılarına, FETÖ kumpaslarına hız veriyorlar. İstedikleri kukla gibi oynatılan her anlamda güdülen her şeyiyle kontrol edilen, denetim altında tutulan, taviz ve teslimiyet döngüsüne girmeye hazır bir cumhurbaşkanıdır. Bu nedenle Türk ve İslam husumetinin umudu, Kılıçdaroğlu'dur. Sözde Kürdistan projesinin figüranı Kılıçdaroğlu'dur. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun taşeronu Kılıçdaroğlu'dur. Nitekim Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı, milli güvenlik sorunudur. Bunlar Cumhuriyeti yıkmak için zalimlerden ihale almışlardır. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi'ne saldırıları vardır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hazımsızlık had safhadadır. Kılıçdaroğlu'nun geleceğe ışık tutan tek bir projesi yoktur. İYİ Parti Başkanının dedikodudan başka yaptığı bir şey yoktur. Eline süpürge alıp miting alanlarında şov yapmaktadır. Milletin kimi ve kimleri süpüreceğini de göremez haldedir. PKK'ya ve HDP'ye sözcülük yapacak kadar küçülmüştür. Zillet ittifakının miadı dolmuş, güçlendirilmiş parlamenter sistemden başka söylediği veya söyleyeceği ikinci bir şey de olmamıştır. Onların hain ve hasmane destekçileri varsa bizim kahraman, Karaman'ımız, dünya üzerinde yıldız gibi parlayan kocaman bir ülkemiz vardır. Ne yaparlarsa yapsınlar. Hangi tuzağı kurarlarsa kursunlar. Korkakların, korkulukların, kokuşmuşların üzerine üzerine yürüyoruz. Yedi düvelin bileğini sandıkta bükmek için milletimizle tek yürek olmuş vaziyetteyiz. Biz yürüdükçe sinecekler, biz direndikçe silinip gidecekler. Teslim olmayacağız, taviz vermeyeceğiz, tehir etmeyeceğiz. Millet diyeceğiz, vatan diyeceğiz, al bayrağın altında hep beraber toplanıp bağımsızlığımıza asla gölge düşürmeyeceğiz. Milletimizin hak ve hukukunu birlikte savunacağız.''



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla yeniden seçilmesi için destek isteyen Bahçeli, ''Kandil ve Pensilvanya'nın esiri olan Kılıçdaroğlu ve zillet ortakları 14 Mayıs'ta ağır bedel ödemeye hazır olsun. Karaman, bölünmeye kapalıdır. Karaman, terör ittifakına karşıdır. Karaman, Türkiye'yi ölüm tüneline sokmak isteyen için gün sayan yabancı beslemelerinin de sonuna kadar karşı cephesindedir. Türkiye'de bulamadıklarını yabancı ülkelerde arayanlar, terör örgütlerine destek, bölücülüğe payanda olanlar, ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu vatanını gittikleri ülkelerde şikayet edenler çok iyi bilsinler ki; doğru zaman, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi, milli ve tarihi bir sorumluluktur'' diye konuştu.