MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında seçim tarihine ilişkin çağrı yaptı. Kulislerde de dile getirilen mayıs ayından yana olduğunu belirten Bahçeli, "Mayıs ayında bu işi bitirelim, uzlaşarak Türkiyemizi birlikte seçime taşıyalım." dedi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BU ERKEN SEÇİM DEĞİL, TARİH GÜNCELLEMESİDİR"

Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere ilişkin de değerlendirme yapan Bahçeli, "Seçimin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, mevsim şartlarıyla birlikte uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Sandıktan korkmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. Bu erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesidir. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım.'' ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Milletvekillerimizin ortak katılımıyla Kızılcahamam'da iç ve dış gündemlerimize ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Meclis faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi, gerçekleştirilecek seçimlere tam olarak hazırdır. 15 Ocak Pazar gününden itibaren seçim sathına girdiğimiz malumdur. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklamaların bir an önce son bulması ve mutabakatla uygun tarihin tespiti iyi niyetli tespitimizdir.

"MUHALEFET İPE UN SERMEZSE UZLAŞMA SAĞLANACAK"

Kriz çıkarmanın, kavga iklimi yaratmanın kimseye bir fayda sağlamayacağını bilmeliyiz. 5'te 3 çoğunluk sağlanamazsa Anayasamız gereği Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verecektir. Bunun ardından da 60 günlük süre işlemeye başlayacaktır. Muhalefet ipe un sermezse uzlaşma sağlanacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı elinden gelen her türlü katkıyı sağlayacaktır. Sandık er meydanıdır. Biz Cumhur İttifakı çatısı altında Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirme ve Lider Ülke Türkiye'ye ulaşmaya söz veren vatan ve millet sevdalısıyız. Seçimlere tüm imkanlarımızla hazırlık yapıyoruz. Karşımızda utanç duvarı gibi duranların çalımını bozmak için milletimizle tek yürek oluyoruz.

"2023 SEÇİMLERİNİ RİSKE ATMAYACAĞIZ"

2023 seçimlerini riske atmayacağız. Gücümüz ne yetiyorsa çalışacağız. MHP ve Cumhur İttifakı'nın ulaşacağı sonuç fedakarlıkların, emeklerin, hane hane gezilerek yapılan görüşmelerin, göz nurlarının muhterem eseri olacaktır. Tüm dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Partimize verilecek her destek ve her oy bizim için siyasi namusumuzun bir belgesidir. Bizim ittifakımız ve davamız, umuttur, huzurdur, kardeşliktir, Türk milletinin ta kendisidir.

''HİÇBİR ARKADAŞIM BÖYLE BİR SABOTAJA BOYUN EĞMEMELİDİR''

Moralimizi bozmak isteyecekler. Mücadelemizi zaafa uğratmanın hesabını yapacaklar, güveni sarsmak için uğraşacaklar. Kara kampanyalara hız katacaklar, kuşku uyandırmak için yeni taktikler geliştirecekler. Fitnenin dozajını artıracaklar. Hiçbir arkadaşım böyle bir sabotaja boyun eğmemelidir. Onların nifak madeni varsa bizim de çelik gibi imanımız vardır. Haklı mücadelemizden asla geri dönmeyeceğiz.

''ZİLLET İTTİFAKI KAOSTUR''

Zillet ittifakı Türkiye'nin hedeflerini kırmak için son kozlarını oynamaktadır. Zillet ittifakı A'dan Z'ye krizdir, kaostur, karamsarlık siyasetidir. Zillet ittifakı Türkiye'ye adeta silah doğrultmuştur.

KILIÇDAROĞLU VE BABACAN'A SERT TEPKİ

Türkiye Cumhuriyeti egemenlik haklarını ve sınırlarını kendi milli gücüyle oluşturmuş bir millettir. Bu özgüven Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünde imha edilmek istenmektedir. Kılıçdaroğlu'nun TSK'nın şerefli komutanlarına saldırıp karalama yarışına girmesi, terörle mücadeleden ödü patlayan, kabuslar yaşayan mankurt bir siyasetçinin ağzından saçılan kötülük ve nefrettir. Fırtına Obüs'lerinden rahatsızlık duyan bu milletin evladı olamaz. İHA'larımızdan, SİHA'larımızdan, Kızılelma'dan, Tayfun füzelerinden ve silah sanayi ürünlerinden kimler gocunuyorsa onlar küresel emperyalizme ruhlarını satan ilkesizlerdir.

El alem bize gıpta ile bakarken zillet ittifakının niyetleri husumet alametidir. Kılıçdaroğlu'nun konuşması CHP'nin müktesebatını yok saymaktır. Bu zihniyetin anlayışı rejim ve devlet krizi çıkarmaktır. Kılıçdaroğlu istese de istemese de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte birlikte ve dayanışma ruhu hakimdir. Vesayet demek CHP yönetimi demektir. Kenan Evren kafası Kılıçdaroğlu kafasıdır. Kılıçdaroğlu bir tarafta terörist Demirtaş'ın serbest kalmasını isterken diğer tarafta Türk askerini rencide etmektedir. Kılıçdaroğlu HDP/PKK'yı aklarken TSK'yı terbiyesizce hedef almaktadır.

"HDP'NİN KAPATILMASI DEMOKRASİ ONURUDUR"

Demiş ki 'Siyasi partiler kapatılamaz, Hazine yardımı kesilmesi demokrasi dışıdır'. Teröre yardım ve yataklık yapan HDP kapatılmasın da Kandil'e milletimizin vergileri mi aktarılsın, daha çok mermi almaları mı sağlansın? HDP'nin kapatılması adalet ve demokrasi onurudur."