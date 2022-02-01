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Bahçeli Sezen Aksu konusunda geri adım atmadı: Bunun sonuçlarına katlanmalı!

Bahçeli Sezen Aksu konusunda geri adım atmadı: Bunun sonuçlarına katlanmalı!
01 Şubat 2022 Salı 11:26

Şarkı sözünde Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik kullandığı "cahil" ifadesi ile tepki çeken Sezen Aksu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir" demişti. Bugün grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli ise ünlü sanatçıya yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Hz. Adem ile Havva'ya hakaret etmek, bir şarkı sözü olamaz. Hakaret eden küfreden faşizan arzularını ilk fırsatta açık eden kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanmalıdır." dedi.

Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısındaki "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri sosyal medyada tepki çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir konuşmasında sarf ettiği "Hazreti Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yeri geldiğinde koparmak bizim görevimizdir." sözlerine açıklık getirerek Aksu'ya saygı duyduğunu ve yanlış anlaşıldığını belirtmişti. Erdoğan, konuya ilişkin son açıklamasında, "Burada çok açık net bir gerçeği ortaya koymakta fayda var. Öncelikle benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir eyvallah. Şarkılarıyla milletin hislerine tercüman olmuş sanatçıdır." demişti

"HAKARET, BİR ŞARKI SÖZÜ OLAMAZ"

MHP lideri Devlet Bahçeli ise şarkı sözü polemiğine ilişkin ilk açıklamasında Aksu'yu hedef alarak, "Yazdığı ucube şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Havva'ya cahil diyen sorumsuz şarkıcının sefalet hali, cehalet çukuru açık seçik. O sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli bugünkü parti grup toplantısında da eleştirilerini sürdürerek, "Hz. Adem ile Havva'ya hakaret etmek, bir şarkı sözü olamaz. Hakaret eden küfreden faşizan arzularını ilk fırsatta açık eden kim olursa olsun bunun sonuçlarına katlanmalıdır." dedi.

Etiketler; #devlet bahçeli #sezen aksu #erdoğan #adem
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