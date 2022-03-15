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Bahçeli, Türk Tabipler Birliği'ni hedef aldı: Gidişleri olsun da gelişleri olmasın!

Bahçeli, Türk Tabipler Birliği'ni hedef aldı: Gidişleri olsun da gelişleri olmasın!
15 Mart 2022 Salı 14:05

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısındaki konuşmasında  Türk Tabipler Birliğini hedef aldı. Bahçeli, "Bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa o da TTB'nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtıdır. Haydi buyursunlar. Gidişleri olsun da gelişleri olmasın" ifadesini kullandı.

Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Türk Tabipler Birliği yöneticilerini hedef alan ifadeler kullandı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretindeki 'helalleşme' açıklamalarına ilişkin, "Kılıçdaroğlu milletin huzuruna çıkıp derhal özür dilemeli, çarpık sözlerinden, çürük siyasi emellerinden dolayı pişman olduğunu belirtmelidir. Aksi halde tarihimize kirli demesinin ağır sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaktır" dedi.

Türk Tabipler Birliği yöneticilerini 'kara propaganda' yapmakla suçlayan Bahçeli şunları söyledi:

TTB'nin bu kara propagandanın sevk ve idaresinin yapıldığı nifak yuvası olarak her yalana, iftiraya sarıldığı aleni bir gerçek olarak karşımızdadır. Bunlar hipokrat yeminlerini çiğneyen, hekimliğin itibarına menfur ideolojik saplantılarla zarar veren yüz karalarıdır.

Şimdi de diyorlar ki hekimlerimiz Türkiye'yi terk ediyormuş. Bilmiyorlar ki kalpleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan hekimlerimizin hiçbir yere gittiği veya gitmeyi düşündüğü yoktur. Eğer bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa o da TTB'nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtıdır. Haydi buyursunlar. Gidişleri olsun da gelişleri olmasın. Bunlar dışında giden olursa da keyifleri bilir. Mevlana gibi, "Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük; bir başka bahar için sadece yaprak döktük" deriz.

Bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınıyorum. Bu melanet hastalığın sonuna yaklaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Her gecenin bir sabahı vardır, o sabahın ışığı ufukta görünmüştür.

Etiketler; #devlet bahçeli #mhp #ttb #doktorlar
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