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Bakan Bilgin açıkladı: EYT düzenlemesi bu hafta açıklanacak

Bakan Bilgin açıkladı: EYT düzenlemesi bu hafta açıklanacak
27 Aralık 2022 Salı 09:37

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını söyledi.

Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı. Bilgin, 'EYT' düzenlemesine ilişkin soruya; "Bu hafta açıklayacağız" derken, 'EYT'de yaş şartı olacak mı?' sorusuna ise "O gün açıklayacağız" diye yanıt verdi. Bilgin, 'Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?' sorusuna ise, "Yok öyle bir şey, bu hafta açıklanacak" yanıtını verdi.

Etiketler; #eyt #emeklilik #vedat bilgin
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