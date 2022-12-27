Bakan Bilgin açıkladı: EYT düzenlemesi bu hafta açıklanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusundaki düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını söyledi.

Bakan Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı. Bilgin, 'EYT' düzenlemesine ilişkin soruya; "Bu hafta açıklayacağız" derken, 'EYT'de yaş şartı olacak mı?' sorusuna ise "O gün açıklayacağız" diye yanıt verdi. Bilgin, 'Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?' sorusuna ise, "Yok öyle bir şey, bu hafta açıklanacak" yanıtını verdi.