Bakan Bilgin: Emekli maaşını yükseltecek alternatif çalışmalarımızı yaptık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının yetersiz kaldığını birlikte gördük. Bununla ilgili alternatif çalışmalarımızı yaptık. Bu hafta içerisinde ya da en geç önümüzdeki hafa başında Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim" dedi.

Bakan Bilgin: Emekli maaşını yükseltecek alternatif çalışmalarımızı yaptık
23 Mart 2023 Perşembe 08:53

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği'ni (TÜED) ziyaret etti. Bakan Bilgin, TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün ile yaklaşık 20 dakika görüştükten sonra, gazetecilere açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, Türkiye'nin koronavirüs pandemisinden sonra uluslararası düzeyde yaşanan ekonomik dalgalanmalardan etkilendiğini söyledi. Enflasyonun düşme eğiliminde olduğunu ve eğilimin devam edeceğini söyleyen Bilgin, enflasyonun tahribatına karşı ilave tedbirlere ihtiyaç olduğunu kaydetti. 

'YETERSİZ KALDIĞINI GÖRDÜK'

Bakan Bilgin, emekli maaşları ile ilgili, "5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının yetersiz kaldığını birlikte gördük. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmalarımızı yaptık. En düşük emekli maaşını yükselteceğimiz alternatif modellerimiz var. Ayrıca bayram ikramiyeleri var, bunları birlikte değerlendiren bir alternatif çalışmamız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak, hiç olmazsa bu yıkıcı enflasyon şartlarını ortadan kaldıracak düzenlemeyi ayrıntılı şekilde zaten ben çalıştım. Depremin etkisi ve depremdeki çalışmalardan dolayı ertelenmiş oldu; ama bu hafta içerisinde ya da en geç önümüzdeki hafa başında Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim" diye konuştu.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün de hayat şartlarının zorlaştığını belirterek emeklilerin aylıklarının ve ikramiyelerinin artırılması gerektiğini söyledi. Ergün ayrıca, intibak düzenlemesi ve emeklilerin hastaneye gittiklerinde aylıklarından kesilen katkı parası konusunda da Bakan Bilgin'den destek istedi. Ergün, taleplerinin bulunduğu dosyayı Bakan Bilgin'e teslim etti. 

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