Bakan Bilgin: EYT'de top bizden çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)' düzenlemesine ilişkin, "Milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis'e götürecek. Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı" dedi.

Bakan Bilgin: EYT'de top bizden çıktı
18 Ocak 2023 Çarşamba 12:59

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin EYT düzenlemesiyle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, kanun teklifinin Meclis gündemine ne zaman geleceğiyle ilgili, "Gruptaki milletvekillerimiz konuyu tartışıyor. Onlar Meclis'e götürecek, biz değil. Meclis'in iradesinde, bizden top çıktı. Milletvekillerimizin iradesiyle o şekilleniyor. Bundan sonraki aşamaları biz takip etmiyoruz. Biz Meclis'te milletvekillerimize, grubumuza getiriyoruz, orası değerlendiriyor, artık incelenir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuya destek verdiğini belirterek, "Özellikle kıdem tazminatıyla ilgili karşılaşılabilecek sorunu çözdü. Özel bir paket hazırladı. Dolayısıyla sorun yok" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise EYT konusuna ilişkin, "Hazine'den de çıktı. Biz her an her şeye hazırız" dedi.

Önceki Haber
Erdoğan seçim tarihini açıkladı: 14 Mayıs
Sonraki Haber
Ukrayna'da helikopter düştü: 18 kişi öldü
Erdoğan seçim tarihini açıkladı: 14 Mayıs
Erdoğan seçim tarihini açıkladı: 14 Mayıs
0
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İZBB Başkanı Soyer’in 45 ayını değerlendirdi
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İZBB Başkanı Soyer’in 45 ayını değerlendirdi
0
Bahçeli: Mayıs ayında bu işi bitirelim, uzlaşarak Türkiyemizi birlikte seçime taşıyalım
Bahçeli: Mayıs ayında bu işi bitirelim, uzlaşarak Türkiyemizi birlikte seçime taşıyalım
0
Kılıçdaroğlu, roman vatandaşlara seslendi: Altı oka mührü basın!
Kılıçdaroğlu, roman vatandaşlara seslendi: Altı oka mührü basın!
0
CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu’dan net mesajlar: Koşarken konuşacağız
CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu’dan net mesajlar: Koşarken konuşacağız
0
Akşener taburcu oldu
Akşener taburcu oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.