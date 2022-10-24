Bakan Bozdağ: 24. ve 41. maddeler değişecek!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü konusuyla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin değişiklik metninin detaylarına ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, 24. ve 41. maddelerin değişeceğini söyledi



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yasanın her zaman değiştirilebileceğini ifade edip konunun anayasa düzeyinde çözülmesi konusunda çağrı yapmıştı. Erdoğan, ''Gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım, yapalım. Hatta bununla kalmayalım, aile kurumumuzu da güçlendirecek ilave değişiklikler de yapalım'' çağrısında bulunmuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da TRT yayına katılarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, ''24. maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. Ona göre bir düzenleme yapılacak. Bu madde sadece başını örten kadınlarımıza değil başı açık kadınlarımızın da anayasada temel hak ve özgürlükler anlamında da şarta bağlanamayacağı ifade ediliyor. Düzenleme büyük bir kabul görecektir. CHP'nin de destek vermemek için fazlaca bir bahane bulacağını düşünmüyorum'' dedi.

AİLE DÜZENLEMESİ İÇİN 41. MADDE DEĞİŞTİRİLECEK

İkinci düzenlemenin de 41. madde de olacağını ifade eden Bozdağ, ''Aile Türk toplumunun temelidir. Türk toplumunun, devletinin güçlü olmasını istiyorsak ailenin güçlü olması gerekir. Sadece Türkiye'de değil birçok ülkede aileyi korumak için anayasada değişiklik yapıldı'' ifadelerini kullandı.

''REFERANDUM DA BÜYÜK KABUL GÖRÜR''

Başörtüsü için referandum çağrısına ilişkin Bozdağ, ''Referanduma giderse büyük çoğunlukla kabul edilecektir. Bunun referanduma gitmesini ben muhalefetin arzu edeceğini düşünmüyorum. Kim ailenin korunmasına karşı çıkabilir, kim inancı yüzünden haklarından mahrum bırakılmasını adil ve doğru görebilir. Muhalefetin bu milleti hiç tanımadığının göstergesi. Böyle bir konu millete giderse CHP'li seçmenler de 'evet' der'' açıklamalarında bulundu.

MADDE 24 NEDİR?

''Madde 24 – Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır. Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.''

MADDE 41 NEDİR?

''Madde 41 – Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.''