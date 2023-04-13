Bakan Dönmez, MÜSİAD Eskişehir Şubesinin iftarında konuştu:

- "Artık belirsizliklerle, muammalarla kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Milletimizin ferasetiyle inşallah koalisyon pazarlıkları, milletvekilli transferleriyle milletimizi suni gündemlerle yoran bir siyasete de geri dönüş olmayacak"- "Bu zorlu dönemde en ağır yük omuzlarımızdadır. Daha çok çalışacak, daha çok mücadele vereceğiz. Her birimizin üzerinde büyük veballer, büyük sorumluluklar var. El ele, omuz omuza Türkiye'yi hedeflerinin de ötesine hep birlikte taşıyacağız inşallah"

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Artık belirsizliklerle, muammalarla kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Milletimizin ferasetiyle inşallah koalisyon pazarlıkları, milletvekilli transferleriyle milletimizi suni gündemlerle yoran bir siyasete de geri dönüş olmayacak." dedi.

Dönmez, MÜSİAD Eskişehir Şubesince kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin artık bir zamanların kabuğuna çekilen ülkesi olmadığını, sürekli yapısal sorunlarla ya da siyasetin ürettiği suni gündemlerle de meşgul edilmediğini söyledi.

Yatırım, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomik modeli izlediklerini ancak bu modele geçmenin bir anda olmadığını belirten Dönmez, bunun arkasında 20 yıllık emek, yatırım, güven, istikrar ve güçlü liderliğin olduğunu vurguladı.

Gelişmiş ülkelerin altyapı projelerini tamamladığını, ekonomik büyümelerini, endüstriyel gelişimlerini bunun üzerine inşa ettiğini dile getiren Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük ekonomilerde önce dev limanların, dev havalimanlarının, dev enerji tesislerinin, yolların, köprülerin, demir yollarının yapılması tesadüfi değil. Türkiye de artık dev altyapı projeleriyle bu süreci büyük oranda tamamladı. İstanbul Havalimanı'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden hızlı trenlere, Marmaray'a, yeni liman ve otobanlara kadar bugün Türkiye’de güçlü bir altyapı var. Her gün daha da güçlenen sanayi üretimimizi bu güçlü altyapı üzerine inşa ediyoruz."

Yaptıkları düzenlemelere rağmen bazı sanayi iş kollarında fiyatlarda değişiklik olmadığını kaydeden Dönmez, "Hatta zaman zaman yukarı yönlü artışlara şahit olduk. Son 6 aydır enerji fiyatlarında, ham madde fiyatlarında indirim söz konusu fakat beklediğimiz fiyat indirimleri maalesef etiketlere yansımadı. Beklentimiz, iş dünyamızın gerçek maliyetlerini hesap ederek ürün fiyatlarına bu yansımaları yapmalarıdır." ifadesini kullandı.

- "Dillerinin altındaki baklayı çıkarmaya başladılar"

Bakan Dönmez, Türkiye'nin vesayet ve krizlere gebe köhnemiş sistemine rağmen 20 yılda büyük işler başardıklarını, milli iradeye adeta karabasan gibi çökmeye çalışan vesayet odaklarıyla mücadele ede ede bugünlere geldiklerini söyledi.

Dönmez, şimdi bu zihniyetin mirasçısı olmak isteyen bir muhalefetin var olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Varlık sebepleri Erdoğan nefretinden öteye gitmeyen bir muhalefet var karşımızda. Yalanlardan medet uman, projesi olmayan, yatırım yapmak bir yana olanı durduracağını, yaptırmayacağını gururla ifade eden bir muhalefet var. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışan ve ne yazık ki terörden ve terör örgütlerinden medet uman bir muhalefet var. Öyle ki içlerinde bu duruma itiraz eden vicdan sahibi insanları dışlamaktan, ötekileştirmekten, kutuplaştırmaktan geri durmuyorlar. Bunlar 28 Şubat'tan kalma alışkanlıkları. Toplumu kutuplara bölmek, insanları sınıflandırmak, azınlığın çoğunluğa tahakkümünü sağlamak genlerinde var.

Eğer kendi içlerindekilere böylesi büyük bir nefretle ve hesaplaşma mantığıyla yaklaşıyorlarsa kendilerinden olmayanlar için neler düşünüyorlar varın siz hesaplayın. Kuzu postuna bürünen kurtlar bunlar. Köprüyü geçene kadar niyetini gizleyen, içindekini açığa vurmayanlar bunlar. Son zamanlarda aralarından bazılarının açıklamalarını duyuyorsunuz. Daha iktidara gelmeden 'onunla hesaplaşacağız, bunları yargılayacağız, şunları bitireceğiz' diye dillerinden altındaki baklayı çıkarmaya başladılar."

- "Bunların iktidarda olduğu dönemlerde bahar görmedik"

Dönmez, muhalefette akıl tutulması yaşandığını söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"PKK'yı ve uzantılarını meşrulaştırma derdindeler. Askerimize kimyasal silah iftiraları atanlardan Atatürk'ün partisinde Türk bayrağını kaldıran danışmanlara, teröristlere af çıkarma vaadinde bulunanlardan, YPG'ye 'ülkesi için savaşanlar' diyenlere kadar ne ararsınız var. Soruyorum, Eskişehir'e geldiğinizde buradaki şehit ve gazi ailelerinin yüzüne nasıl bakacaksınız? Terörle mücadele kapsamında 288 şehit verdi Eskişehir. 472 gazimiz cesurca çarpıştı bu vatan için. Türkiye'yi bölme niyetini açıkça dile getirenleri iktidar ortağı yapmaya çalışıyorlar. Bitme noktasına gelen teröre hayat öpücüğü verecekler.

Hepsi bir araya gelmiş. Türkiye'nin aleyhine olan ne varsa hepsi için ağız birliği etmişler. Yabancı sermayeye 'gelmeyin' çağrısı yapanlar da yine bunlar. Sonra çıkıp yerli olmaktan, milli olmaktan bahsederler. Bunlar teröristi el üstünde tutar, millete tepeden bakar. İHA'lara, SİHA'lara kara çalarlar, memlekete yatırım yapan yerli yatırımcıyı tehdit ederler, milli iradeye ipotek koyanlara selam çakarlar sonra milletin karşısına çıkar bol keseden vaat dağıtırlar. Bugünlerde onların reklamları oynuyor biliyorsunuz. 'Söz bahar gelecek' diyor. Bunlar her seçimden önce buna benzer vaatlerde bulundular. Biz maalesef bir türlü bunların iktidarda olduğu dönemlerde bahar görmedik, yaz da görmedik, sonbahara razıydık ama bize hep kara kış yaşattılar."

- "Doğru işler için tek adres Cumhur İttifakı'dır"

Bakan Fatih Dönmez, Türkiye'nin bugün pek çok alanda ileri teknoloji ürünlerin üretildiği bir ülke olduğunu anlatarak, "Dünyanın en büyük şirketlerinin üretim yaptığı, yenilerin üretim için fırsat kolladığı bir ülke haline geldi. Artık sanayicilerimiz gerek tek başına gerekse de yerli ya da yabancı ortaklarıyla bu teknoloji ekosisteminin içinde yer almaktan çekinmiyor. Bunu da inşallah hep birlikte başaracağız. Milletvekili arkadaşlarımızla Eskişehir'imizin daha iyi yerlere gelmesi için canla başla çalışacağımıza söz veriyorum." diye konuştu.

Bu süreçte her bir Eskişehirli ile yan yana, kol kola, gönül gönüle yürüyeceklerini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Artık belirsizliklerle, muammalarla kaybedecek bir saniyemiz bile yok. Milletimizin ferasetiyle inşallah koalisyon pazarlıkları, milletvekili transferleriyle milletimizi suni gündemlerle yoran bir siyasete de geri dönüş olmayacak. '2023, 2053, 2071' diyorsak bunun tek yolu AK Parti'dir. 'Türkiye Yüzyılı' diyorsak mimarı Sayın Cumhurbaşkanı'mızdır. Doğru adam, doğru zaman ve doğru işler için tek adres Cumhur İttifakı'dır. Bu zorlu dönemde en ağır yük omuzlarımızdadır. Daha çok çalışacak, daha çok mücadele vereceğiz. Her birimizin üzerinde büyük veballer, büyük sorumluluklar var. El ele, omuz omuza Türkiye'yi hedeflerinin de ötesine hep birlikte taşıyacağız inşallah."

Dönmez, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere de değinerek, afetzedelerin yanında olmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

İftar programına, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, AK Parti milletvekili adayları, MÜSİAD üyeleri, kentte misafir edilen depremzedeler ve uluslararası öğrenciler katıldı.