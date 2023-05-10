Bakan Kasapoğlu: 14 Mayıs sonrası yeni bir dönem başlayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Güçlü desteğinizle ve milletimizin teveccühünde 14 Mayıs sonrası yeni bir dönem başlayacak. Emekçiler, üreticiler, ülkemin gençleri ve kadınları adına daha güçlü Türkiye'yi inşaya birlikte devam edeceğiz" dedi

AK Parti İzmir Milletvekili adayı da olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi Ayşe Betül Kasapoğlu ile Bornova ilçesindeki BMC fabrikasını ziyaret etti. BMC CEO'su Murat Yalçıntaş, BMC Kara Araçları Genel Müdürü Bülent Santırcıoğlu ve işçilerce karşılanan Kasapoğlu'na tespih ve forma hediye edildi. İşçilerle birlikte öğle yemeği yiyen Kasapoğlu, "Ülkemiz için değer üreten, alın teriyle tüm çabasıyla katma değer üreten, ürün ortaya koyan arkadaşlarımızsınız. Ülkemizin gelişmesinde, insanımızın refahında sizin payınız çok ama çok kıymetli. O yüzden ülkem adına, ülkemin yarınları adına değerinizin, kıymetinizin çok ama çok farkındayım" dedi.

'SİZ OLMADAN OLMAZ'

Türkiye ekonomisinin büyümesinde işçilerin emeğine dikkat çeken Kasapoğlu, "Türkiye, sizlerin omuzlarında yükselen bir değerdir. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanı'mızın engin vizyonu öncü bir faktör ama Türkiye ekonomisinin, sanayisinin büyümesi, ihracattaki gelişimi siz olmadan olmaz. Emeklerinizin karşılığını en güçlü şekilde karşılamak ve bugününüzü, yarınınızı teminat altına almak için ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hükümetimiz bu konulardaki hassasiyetini ücret ve çalışma hayatı düzenlemeleriyle, yeni çabalarla ortaya koyuyor. Hükümet olarak bugüne kadar şartlar ne olursa olsun çalışanın ve emekçinin yanında olduk. Allah'ın izniyle yine şartlar ne olursa olsun, dünyanın konjonktürü, ekonomik durum ne olursa olsun hükümet olarak, sizlerin kardeşi olarak yanınızda olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ İNŞAYA BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ'

Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ziyaret, seçim dönemine mahsus bir seyahat değil. Yine sizlerle aynı sofralarda buluşmaya, dertleşmeye, kucaklaşmaya devam edeceğiz. O yüzden bu bir tanışma toplantısı. 14 Mayıs'a 4 gün kaldı. Bu sürede de sizlerden en güçlü şekilde desteğinizi talep ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin yıldızını sizlerle birlikte daha da yükseklere taşımak adına Cumhurbaşkanı'mız, AK Parti'miz ve aday arkadaşlarımız için sizlerden destek talep ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin, bizlerle bu yolu yürüyeceğine inanıyorum. Güçlü desteğinizle ve milletimizin teveccühünde 14 Mayıs sonrası yeni bir dönem başlayacak. Emekçiler, üreticiler, ülkemin gençleri ve kadınları adına daha güçlü Türkiye'yi inşaya birlikte devam edeceğiz."