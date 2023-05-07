Bakan Kasapoğlu: 14 Mayıs'ta yeni bir destan yazacağız

İzmir Karabağlar'da vatandaşlarla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda, 14 Mayıs'ta sizlerden aldığımız destekle yeni bir destanı, yeni bir başlangıcı birlikte yazacağız" dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Karabağlar ilçesinde halkla bir araya geldi. Kasapoğlu'na; AK Parti İzmir Milletvekili ve milletvekili adayı Mahmut Atilla Kaya, AK Parti İzmir milletvekili adayları Nisa Alptekin ve Sadık Tunç eşlik etti. Cumhuriyetin 100'üncü yılında yeni bir döneme girildiğine dikkati çeken Kasapoğlu, "Ülkeyi, milleti, İzmir'i, Karabağlar'ı birlikte şaha kaldıracağız. Milletimize hizmet etmeyi bir onur bildik. O heyecanla, inançla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkeyi enerji, sanayi, altyapı, sağlık tesisleri, eğitim tesisleri, okullarla, üniversitelerle spor tesisleriyle yurtlarıyla donattık. Cumhuriyetin 100'üncü yılında yeni bir döneme giriyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nda, 14 Mayıs'ta sizlerden aldığımız destekle yeni bir destanı, yeni bir başlangıcı birlikte yazacağız. Togg'u gördünüz. 'Yapamazsınız' dediler, 'İnanmayız' dediler, 'Maket getirtiyorsunuz' dediler. Bu kadar basit düşündüler, ucuz düşündüler. Oysaki, o aracı bu milletin evlatları yaptı. Sizin çocuklarınız, mühendisleriniz yaptı. Onların buna inanacakları kadar yürekleri yok. Sizlerden aldığımız güç ile Togg'umuzla buradayız. Geldiğimiz günden bu yana Togg ile İzmir sokaklarındayız. Hepimiz için büyük bir gurur" dedi.

'TCG ANADOLU DÜŞMANA KORKU, DOSTA GÜVEN VEREN BİR ESER' ;

TCG Anadolu gemisinin 'Düşmana korku, dosta güven veren' bir eser olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Geçtiğimiz günlerde Alsancak Limanı'na milli gemimiz TCG Anadolu geldi. O da bu ülkenin evlatlarına güven bir eserdir. Bu şehir, 9 Eylül'de düşmana karşı ateşi sıkan şehir. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bağımsızlık mücadelesinin önder şehridir. Bu şehre, TCG Anadolu ne güzel yakışıyor. Bu şehre, bu şehrin insanına bu gururu yaşatmak, hissettirmek; nasip meselesi. Cumhurbaşkanı'mıza nasip oldu. 14 Mayıs'ta İzmir'in her sandığında 'Erdoğan' diyeceksiniz" diye konuştu.

'EMANETİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE SAHİP ÇIKACAKSINIZ'

Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler sizlerin hizmetkarıyız. Önümüze engel çıkardılar, yine çıkaracaklar. Bu memleket, bu millet için engel tanımadık. Bundan sonra da engel tanımayacağız. Burası eski İzmir, Karabağlar'ın halini görüyorsunuz. Buraları sizden aldığımız güçle yeniden imar edeceğiz, inşa edeceğiz. Sizleri, size yakışır bir şekilde medeniyetle buluşturacağız. Sizlerin bir kardeşi, Ege'nin bir evladı, gençlerin bakanı olarak buradayım. Sizi ciddiye almayıp, 'İzmir'den kimi koysak seçtiririz, isimleri önemli değil' diye liste hazırlayanlara; İzmir, 14 Mayıs'ta 'yeter artık, söz milletin' diyecek.