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Bakan Kasapoğlu: 85 milyon insana hizmet etmeyi sürdüreceğiz

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 14 Mayıs seçimlerinin ardından aynı heyecan ve inançla çalışarak 85 milyon insana hizmet etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Kasapoğlu: 85 milyon insana hizmet etmeyi sürdüreceğiz
17 Nisan 2023 Pazartesi 20:55

AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bayındır Belediyesi tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla ilçe stadyumunda depremzede vatandaşların da katılımıyla düzenlenen programda iftar açtı.

Kasapoğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zor günlerden geçtiğini kaydederek, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulundu.

Kasapoğlu, Kadir Gecesi'nde İzmirlilerle aynı sofrada buluşmanın huzurunu yaşadığını belirterek, "Hem bir kardeşiniz hem gençliğin hem sporun bakanı olarak hem de İzmir milletvekili adayınız olarak huzurunuzdayım. Ülkemizin her karışına olduğu gibi İzmir'imize, Bayındır'a, bu memleketin her bir ferdine, 85 milyona hizmet etmek, insanımıza, gençlerimize bu anlamda katkı sağlamak, destek olmak benim için büyük bir onur." dedi.

Bölgesel Amatör Lig'e çıkan Bayındırspor'un sporcularını ve teknik kadrosunu tebrik eden Bakan Kasapoğlu, tüm Türkiye'ye spor yatırımı yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kasapoğlu, hizmet çıtasını yükselteceklerini ve eser siyasetini büyüteceklerini dile getirerek, "14 Mayıs günü sizlerin teveccühüyle hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Cumhur İttifakı'mız yeniden güçlü bir şekilde bu milletin emrine amade olarak en güzel şekilde hizmet etmek için tekrar yeni bir başlangıç yapacak ve bizler de yine aynı yolda, aynı düsturla, aynı heyecan ve inançla sizlerle birlikte bu kutlu yolu güçlü bir şekilde yürüyeceğiz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, 14 Mayıs sonrasında da İzmir'in ilçelerinde, mahallelerinde, köylerinde ve sokaklarında vatandaşla bir arada olacaklarını dile getirerek, vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutladı.

Programın sonunda Bakan Kasapoğlu, Bölgesel Amatör Lig'e çıkan Bayındırspor sporcularına madalya ve kupa takdim etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #bayındır #iftar #Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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