Bakan Kasapoğlu: Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir başlangıç yapacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir başlangıç yapacağız. İnanıyorum ki 14 Mayıs günü Buca'dan, İzmir'den, Türkiye'nin tüm noktalarından kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, demokrasinin, milli iradenin haykırışını göstereceğiz" dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, partisinin Buca İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 3 bin kişinin katıldığı programda iftar yaptı. AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Kasapoğlu, iftar programında yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın esenlikler getirmesini ve insanlık için bir kurtuluşa vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin bir seçim sürecinde olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir başlangıç yapacağız. İnanıyorum ki 14 Mayıs günü Buca'dan, İzmir'den, Türkiye'nin tüm noktalarından kardeşliğin, birliğin, beraberliğin, demokrasinin, milli iradenin haykırışını göstereceğiz. Ve inanıyorum ki 14 Mayıs bu Ramazan Bayramı'ndan sonra yeni bir bayram, bir demokrasi bayramı, şöleni olacak ve inşallah bu bayrama hep birlikte erişeceğiz." dedi.

Türkiye'nin teknoloji, sanayi, eğitim, sağlık, spor, gençlikteki her bir kazanımlarını daha da yukarılara taşımak için hep birlikte daha çok çalışacaklarını belirten Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Biz 21 yıllık süreçte birlikte başardık. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle birilerinin hayal dahi edemediği şeyleri birlikte gerçekleştirdik, birlikte ürettik, birlikte inşa ettik, birlikte ihya ettik. İşte buraya milli otomobilimizle geldim. Yerli otomobilimiz Togg'la geldim. Ne diyorlardı? 'Fabrika yok, üretim hattı yok. proje yok.' diyorlardı. İşte bu güzel araç, bu akıllı cihaz mühendislerimizin bu ülkenin ürünü, bu gurur abidesi bu araç, işte hepimizin yanında. Milletimizin huzurunda. Onlar bunu maalesef algılarına kurban etmeye çalıştılar. Oysaki bu gururu hissedebilirlerdi. Demek ki gururu hissetmek de bir nasip meselesi. Biz herkesin bu gururdan nasiplenmesi için çalışacağız."

Gençliğin hep yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini ifade eden Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Yurtlarımızla, salonlarımızla, spor tesislerimizle, gençlik yatırımlarımızla, kamplarımızla, her bir alanda, her daim bize nerede ihtiyacınız varsa orada olacağız. Birlikte olacağız, birlikte yürüyeceğiz, birlikte başaracağız ve inşallah bu zaferi birlikte yaşayacağız. İzmir, Buca'daki her bir sandıktan Recep Tayyip Erdoğan en güçlü şekilde çıkacak. İzmir'i, İzmirliyi, Bucalıyı çantada keklik görenlere Buca artık kırmızı kartı gösterecek. Ve inanıyoruz ve biliyoruz ki inşallah gençlerimiz bu anlamda öncü olacaklar. Gençlerimiz bu anlamda önden koşacaklar ve inşallah bu zaferin mimarı da gençlerimiz olacak, her zaman olduğu gibi."

Kasapoğlu, konuşmanın ardından milletvekili adayları ile birlikte seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.