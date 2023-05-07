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Bakan Kasapoğlu, İzmir Balık Hali’ni ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Buca Balık Hali’ni ziyaret edip, esnafla sohbet etti

Bakan Kasapoğlu, İzmir Balık Hali’ni ziyaret etti
07 Mayıs 2023 Pazar 08:20

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'deki programı kapsamında sabah saatlerinde Buca Balık Hali’ni ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu haldeki esnafın tezgahlarını gezip, ürünler hakkında bilgi aldı. Kasapoğlu, halde gerçekleşen mezata katılarak balık satın aldı. Bakan Kasapoğlu, hal esnafının sorunlarını dinleyerek sohbet etti. Kasapoğlu ziyareti sırasında, esnaflarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. 


Öte yandan, Bakan Kasapoğlu’na hal gezisi sırasında, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mahmut Atilla Kaya’nın yanı sıra İzmir Balıkçı İş adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan da eşlik etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #İzmir Buca Balık Hali
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