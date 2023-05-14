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Bakan Kasapoğlu, İzmir'de oyunu kullandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçim bölgesi İzmir'de eşi ile birlikte oy kullandı. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin hayırlı olmasını dileyen Kasapoğlu, "Gün sonu itibarıyla milletimizin kararı ortaya çıkmış olacak" dedi

Bakan Kasapoğlu, İzmir'de oyunu kullandı
14 Mayıs 2023 Pazar 11:07

AK Parti İzmir 1'inci Bölge 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Kasapoğlu, Konak ilçesindeki Atatürk Lisesi'nde oy kullandı. Eşi Ayşe Betül Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı ile okula gelen Bakan Kasapoğlu, 1260 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra konuşan Kasapoğlu, "Hayırlı olsun inşallah. Ülkemizde oy verme süreci başladı. Yoğun bir kampanya döneminden sonra ülkemizin dört bir tarafında vatandaşlarımız sandıklarda tercihlerini kullanıyor. Gün sonu itibarıyla milletimizin kararı ortaya çıkmış olacak. Ülkemiz demokratik olgunlukla, halkımızın soğukkanlılığıyla, ferasetiyle pek çok seçimi geçirdiği gibi inşallah bu seçimi de aynı olgunlukla bir demokrasi şöleni olarak geçirecektir. İnşallah memleketimiz, milletimiz, ülkemizin geleceği için hayırlı olacaktır. Herkes için hayırlı olmasını diliyorum. Tüm sandık görevlisi arkadaşlarımıza, gayret gösteren tüm görevlilere bu alanda kolaylıklar, başarılar diliyorum. İzmir'imiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu #izmir
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