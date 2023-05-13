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Bakan Kasapoğlu, İzmir'de seçim turu attı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, seçim çalışmaları kapsamında, İzmir'deki çeşitli ilçelerde temaslarda bulundu

Bakan Kasapoğlu, İzmir'de seçim turu attı
13 Mayıs 2023 Cumartesi 16:21

AK Parti İzmir Milletvekili adayı Kasapoğlu, Bayraklı, Bornova, Konak ve Balçova ilçelerinde seçim otobüsüyle tur attı. Bazı yerlerde otobüsten inen Kasapoğlu, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Merhaba Güzel İzmir'im. Bugün 'Demokrasi Bayramı' arifesi. Yarın sizlerin tercihiyle Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı yolcuğumuza hep birlikte başlayacağız." ifadesini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gezi #Mehmet Muharrem Kasapoğlu #seçim
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