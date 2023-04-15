Bakan Kasapoğlu: İzmir'e yeni projeler, eserler kazandıracağız

İzmir'de hemşehri dernekleri üyeleri ile iftarda buluşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "21 yılda pek çok sorunu ve engeli aşarak geldik, dağ gibi sorunları erite erite geldik. 14 Mayıs sonrasında 80 vilayette olduğu gibi İzmir'e yeni projeleri, eserleri elbirliği ile kazandıracağız. Bu tarihi seçimi İzmir olarak sizlerin destekleri ile çok farklı bir noktada temsil etmek onur olacak. Sizden alacağımız ilhamla, güçle yeni bir dönemi birlikte başlatacağız" dedi

AK Parti'den İzmir 1'inci bölge 1'inci sıra milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hemşehri dernekleri üyeleri ile iftarda bir araya geldi. İftar sonrasında hemşehri dernekleri üyelerine seslenen Bakan Kasapoğlu, "Ramazan-ı Şerif'in son günlerindeyiz. Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin en zirvede yaşandığı bir iklimi verimli bir şekilde değerlendirmenin gayreti içerisindeyiz. Türkiye, çok zor günlerden geçti. 6 Şubat ve sonrasında depremler, acılar yaşadık. Devlet olarak, millet olarak, vakıf dernekleri ile ilk andan itibaren el ele verdiğimiz müthiş bir dayanışma süreci ve kardeşlik tablosu. Türkiye'nin 85 milyon evladının et ve tırnak gibi ayrılmaz bir bütün olduğu inancıyla bu atmosferi güçlendirme gayreti ile hareket ediyoruz. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü, birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bir tehdit unsuru olarak görenlere inat kardeşliğimizden ve tavrımızdan taviz vermedik" diye konuştu.

'İZMİR'DE MAALESEF YEREL YÖNETİMLERİN VEFA GÖSTERMEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

İzmir'in doğudan ve batıdan, Orta Anadolu'dan, balkanlardan göç almış ve herkese gözü gibi bakan bir memleket olduğunu belirten Kasapoğlu, "Vefa eden vefa bulur. Bugün İzmir'de maalesef yerel yönetimlerin vefa göstermediğini görüyoruz. Milli mücadelenin kahraman şehrinin sahip olduğu potansiyel ve öneme rağmen yerel yönetimlerin yeterli hassasiyeti göstermediğini görüyoruz. AK Parti hükümetlerinin 21 yıldan beri cumhurbaşkanımızın vizyonu ile İstanbul, Ankara ne alıyorsa İzmir de aynı hizmeti aldı. Belki bazı noktalarda daha fazlasını aldı. Bizim hizmet anlayışımızda ayrıştırmak, bölmek, ayrı düşünmek, ötekileştirmek yok. Hak edene, en ihtiyacı olana gereken hizmeti, gereken yatırımı sağlama anlayışı var. İzmir'in daha güçlü sanayi şehri olması noktasında, daha güçlü üretim destinasyonu olması noktasında nasıl gayret gösterdiysek, İzmir'in nasıl spor marka şehri olması noktasında, gençlikle il yatırımları yukarılara taşımakta gayret gösterdiysek aynı gayreti daha yukarı noktalara taşımak için inancımızdan, gayretimizden taviz vermeyeceğiz" dedi.

'TÜRKİYE, CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE DESTAN YAZAN BİR ÜLKE OLDU'

Bakan Kasapoğlu, her geçen gün daha yoğun ve heyecanlı bir süreci yönetmeye doğru yürüdüklerine değinip, "Türkiye, 21 yıllık süreçte cumhurbaşkanımızın liderliğinde destan yazan bir ülke oldu. 21 yılda pek çok sorunu ve engeli aşarak geldik, dağ gibi sorunları erite erite geldik. 14 Mayıs sonrasında 80 vilayette olduğu gibi İzmir'e yeni projeleri, eserleri elbirliği ile kazandıracağız. Bu tarihi seçimi İzmir olarak sizlerin destekleri ile çok farklı bir noktada temsil etmek onur olacak. Sizden alacağımız ilhamla, güçle yeni bir dönemi birlikte başlatacağız" diye konuştu.