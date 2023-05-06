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Bakan Kasapoğlu, İzmir Meyve ve Sebze Hali'ni ziyaret etti

İzmir'den milletvekili adayı olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Buca ilçesinde meyve ve sebze haline ziyaret edip, esnafla sohbet etti.

Bakan Kasapoğlu, İzmir Meyve ve Sebze Hali'ni ziyaret etti
06 Mayıs 2023 Cumartesi 12:16

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'deki programı kapsamında İzmir Meyve ve Sebze Hali'ni ziyaret etti. Kentin birçok noktasına taze meyve ve sebzenin ulaştırıldığı İzmir Meyve ve Sebze Hali'ne gelen Bakan Kasapoğlu, İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Orhan Doğan ve esnaf tarafından karşılandı. Bakan Kasapoğlu haldeki esnafın tezgahlarını gezip, ürünlerin nerelerden geldiği hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Bakan Kasapoğlu, hal esnafının sorunlarını dinledi. Bakan Kasapoğlu ziyareti sırasında, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen esnafı kırmayıp, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Halin ardından İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği'ni de ziyaret eden Kasapoğlu, dernek başkanı Orhan Doğan ve dernek üyeleriyle bir araya geldi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu #seçim #meyve ve sebze hali
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