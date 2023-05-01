Fatih Erbakan: 7'li masanın iktidar olmasına vesile olamayız
Fatih Erbakan: 7'li masanın iktidar olmasına vesile olamayız
0
Bahçeli: Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasını gerekli görüyoruz.
Bahçeli: Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasını gerekli görüyoruz.
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST 2023'te
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST 2023'te
0
CHP'li Özel'den Bakan Soylu'ya: Sen demokrasiden ne anlarsın?
CHP'li Özel'den Bakan Soylu'ya: Sen demokrasiden ne anlarsın?
0

Bakan Kasapoğlu'ndan “İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı“ paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan “İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı“ paylaşımı
01 Mayıs 2023 Pazartesi 11:58

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesaplarından 2021'de açılan İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın yapım sürecine ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Bakan Kasapoğlu, paylaşımında, "Günaydın güzel İzmir. Çok emek verdik ama çok da güzel oldu. Projelendirilmesinden ilk kazmanın vuruluşuna, son taraftar koltuğunun son vidasının sıkıldığı anlarda hep buradaydık ama değdi. İzmir'e yakıştı." ifadelerine yer verdi.

Kasapoğlu, "Son halini görmek isterseniz de video burada. Gençler! Gerisi sizde. Hayırlı olsun." ifadeleriyle stadın son haline ilişkin videoyu da paylaştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sosyal medya #Mehmet Muharrem Kasapoğlu #İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
CHP'li Nalbantoğlu: Halkımızın ruh hali, acillik hale geldi!
Sonraki Haber
Antalya'da evinde yangın çıkan engelli yaralandı
CHP'li Nalbantoğlu: Halkımızın ruh hali, acillik hale geldi!
CHP'li Nalbantoğlu: Halkımızın ruh hali, acillik hale geldi!
0
AK Partili Çankırı'dan CHP'ye reklam eleştirisi: "İzmir hakkını alacak" diyorlar, İzmir yıllardır sizden hakkını alamıyor!
AK Partili Çankırı'dan CHP'ye reklam eleştirisi: "İzmir hakkını alacak" diyorlar, İzmir yıllardır sizden hakkını alamıyor!
0
Fatih Erbakan: 7'li masanın iktidar olmasına vesile olamayız
Fatih Erbakan: 7'li masanın iktidar olmasına vesile olamayız
0
Bakan Kasapoğlu: Türkiye'nin kaybedecek vakti yok
Bakan Kasapoğlu: Türkiye'nin kaybedecek vakti yok
0
İBB Başkanı İmamoğlu, Manisa'da “Halk Buluşmaları“na katıldı
İBB Başkanı İmamoğlu, Manisa'da “Halk Buluşmaları“na katıldı
0
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye Yüzyılı, fanatizmin yerine...
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye Yüzyılı, fanatizmin yerine...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.