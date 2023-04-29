Bakan Kasapoğlu: Türkiye'nin kaybedecek vakti yok

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'nin kaybedecek vakti yok, Türkiye'nin maceralara girme lüksü yok. Türkiye'nin 21 yıllık kazanımlarından geri dönme lüksü yok. Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var" dedi

AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti'nin Gündoğdu Meydanı'ndaki Büyük İzmir Mitingi'nde yaptığı konuşmada, İzmir'in cumhuriyet ve demokrasi tarihinde öncü bir rolü olduğunu söyledi.

Milli iradenin bir kez daha "bu ülkede kaosa yer yok" diyeceğini, İzmirlilerin iradesine, yüreğine, gönlüne ipotek konulamayacağını belirten Kasapoğlu, "İzmir'i köleleri olarak görenler inşallah 14 Mayıs'ta o ağır uykularından uyanacaklar değil mi?" dedi.

Kasapoğlu, bakanlığı döneminde daha önceki görevlerinde olduğu gibi İzmir'i tıpkı Türkiye'nin diğer vilayetleri gibi hizmetle buluşturmanın gayreti içinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çünkü önümüzde Cumhurbaşkanımızın eser odaklı, hizmet odaklı siyaset vizyonu vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki belediye başkanlığından bu yana odağa koyduğu spordaki tesisleşme hamlesi vardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte bu ivmeyi daha da artırdık. Yeni sistemde tüm Türkiye'de 8 bin yeni gençlik tesisi, spor tesisi inşa ettik."

Milyonlarca genci ve vatandaşı sporla buluşturduklarını aktaran Kasapoğlu, "Profesyonel sporcu havuzumuzu birlikte büyüttük, birlikte güçlendirdik ve tüm branşlarda tarihin en yüksek başarılarını kazandık. Madalya üstüne, rekor üstüne rekor kırdık. Daha önce temsilcisi dahi olmayan branşlarda artık Türk sporcularını tüm dünya yakından tanıyor. İşte spordaki, gençlikteki başarılarımız, inşallah bunları sizlerden aldığımız destekle, daha yukarılara taşıyacağız." dedi.

Kasapoğlu, bundan sonra da aynı siyaset anlayışla çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz yeter ki arkamızda durun. Siz yeter ki 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na en güçlü desteği verin. Türkiye'nin kaybedecek vakti yok, Türkiye'nin maceralara girme lüksü yok. Türkiye'nin 21 yıllık kazanımlarından geri dönme lüksü yok. Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var. Türkiye'nin karamsarlığa ihtiyacı yok, Türkiye'nin aynı istikrarı daha önce sağlamış, bunu korumuş, tesis etmiş kadrolarla yola devam etmeye ihtiyacı var. AK Parti varsa maceraya gerek yok. AK Parti varsa karamsarlığa gerek yok. AK Parti varsa endişeye mahal yok, Recep Tayyip Erdoğan varsa atılım var. Yatırım var, büyüme var, itibar var, itibar."