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Bakan Kirişçi'den dikkat çeken sözler: Bu seçim çok önemli, öbür dünyada soracaklar!

Bakan Kirişçi'den dikkat çeken sözler: Bu seçim çok önemli, öbür dünyada soracaklar!
20 Eylül 2022 Salı 10:50

Ağrı'da partililerle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kirişçi, "Seçimlerin hepsi kritikti, bunların hepsi önemliydi ama bu seçim çok daha önemli. Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. O tarafa gittiğimizde soracaklar. İnsanlık adına bu memleketin, milletin değil, tüm mazlum milletlerin selameti adına atmanız gereken hangi adımı attınız? Hamdolsun bunun verilecek cevabı var" dedi


Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, AK Parti Ağrı İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Kirişçi, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana 20 yıl boyunca girdiği her sınavdan başarıyla çıktığını iddia etti.

Kirişçi, 2023'te yapılacak seçimlerin, bugüne kadar yapılan seçimlerin hepsinden daha önemli olduğunu dile getirdi. Kritik bir eşikten geçildiğini belirten Kirişçi, şöyle devam etti: "Seçimlerin hepsi kritikti, bunların hepsi önemliydi ama bu seçim çok daha önemli. Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. O tarafa gittiğimizde soracaklar. İnsanlık adına bu memleketin, milletin değil, tüm mazlum milletlerin selameti adına atmanız gereken hangi adımı attınız? Hamdolsun bunun verilecek cevabı var. Gönül koyduğunuz, kızdığınız, darıldığınız milletvekili olabilir, il başkanı olabilir, il yöneticisi olabilir, belediye başkanı olabilir, belediye meclis üyesi olabilir ama biz bunlardan arınıp kendimiz için değil bütün mazlum milletler için, evet 'Tayyip Erdoğan'ın kendi istikbali değil, milletin istikbali başta olmak üzere mazlum milletlerin istikbali ve onların istiklalidir' diyeceğiz. Bunun için de çok çalışacağız. Biz sizlerin hizmetkarıyız. Bu kritik eşiği de Allah'ın izniyle aşacağız. Yani o masanın altı, üstü, etrafı falan bunların hiçbirinin kıymeti harbiyesi yok. Bu millet, erdemiyle, irfanıyla, ferasetiyle ve basiretiyle Allah'ın izniyle gerekeni yapar ama biz bir olduğumuzu, iri olduğumuzu, beraber olduğumuzu, kardeş olduğumuzu bir kez daha göstermek durumundayız."

Etiketler; #tarım bakanı #ak parti #öbür dünya #vahit kirişçi
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