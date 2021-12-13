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Bakan Koca açıkladı: 20 bin personel alacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir" dedi

Bakan Koca açıkladı: 20 bin personel alacağız
13 Aralık 2021 Pazartesi 14:56

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı'na 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin kadro ihdası yapıldığını hatırlatarak, "20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi. Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verilmiştir. 10 bin 348 hemşire, 1600 ebe ve  6 bin 604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

'MART AYINDA ALIM YAPILACAK'

Tercih kılavuzunun, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adayların tercihlerini kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabileceğini anımsatan Bakan Koca, "Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Etiketler; #Fahrettin Koca #sağlık #sağlık personeli #ösym
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