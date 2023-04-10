Bakan Kurum, AK Parti 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu:

- "İstanbul'da yapacağımız tüm çalışmaları yeni bir tabirle 'İstanbul'a 360 derece bakış' diyerek anlatacağız, uygulayacağız yani deprem, kentsel dönüşüm, altyapı sorunları, trafik problemi, yeşil ve mavi alan yetersizliği, çevre kirliliği gibi meseleleri gündemimizden bir an bile düşürmeyeceğiz"- "İnşallah, milletimizin yeni mutluluk hikayelerini yavrularımız için, yarınlarımız için hep birlikte yazacağız. Milletin adamlarıyla yazacağız"

İSTANBUL (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'da yapacağımız tüm çalışmaları yeni bir tabirle 'İstanbul'a 360 derece bakış' diyerek anlatacağız, uygulayacağız yani deprem, kentsel dönüşüm, altyapı sorunları, trafik problemi, yeşil ve mavi alan yetersizliği, çevre kirliliği gibi meseleleri gündemimizden bir an bile düşürmeyeceğiz." dedi.

AK Parti'nin İstanbul'daki 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi, Kavacık'ta açıldı.

Açılış törenine Bakan Kurum, AK Parti İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ömer Faruk Kalaycı, belediye başkanları, milletvekilleri, milletvekili adayları ve parti yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Kurum, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan 14 ilçenin seçim sürecindeki karargahı olacak seçim koordinasyon merkezinin hayırlı olmasını diledi.

Bu yıl ramazan ayının depremlerden dolayı buruk bir şekilde idrak edildiğini anlatan Kurum, 11 şehirde ramazanı kendi yuvalarında yaşamayanların olduğunu dile getirdi.

Kurum, bir yıl sonra afetzedelerin ramazanı yeni yuvalarında geçireceklerini belirterek, "Bu kapsamda ilk etapta 319 bin yeni konutumuzu bir yılda tamamlayacağız. Toplamda ise 650 bin yeni yuvamızı inşa ederek gönülleri ve şehirlerimizi ihya edeceğiz çünkü deprem bölgesindeki kardeşlerimiz bizden büyük bir umut bekliyor. Bu yüzden depremzede kardeşlerimizin bizden beklediği bu umuda cevap vermek boynumuzun borcudur. İnşallah, milletimizin yeni mutluluk hikayelerini yavrularımız için, yarınlarımız için hep birlikte yazacağız. Milletin adamlarıyla yazacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle İstanbul'dan milletvekili adayı olduğunu hatırlatan Kurum, İstanbul'a hizmet etmenin, medeniyete, tarihe ve insanlığa hizmet etmek olduğunu söyledi.

Bakan Kurum, İstanbul'da yıllarca Emlak Konut ve TOKİ bünyesinde çalıştığını, İstanbul'un birçok noktasındaki projelerde, yatırımlarda imzasının bulunduğunu anlatarak, 5 yıllık bakanlığı döneminde de İstanbul için gece gündüz demeden çalıştığını ifade etti.

Seçimlere 34 gün kala İstanbul'un en temel problemlerine odaklanacaklarını söyleyen Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'da yapacağımız tüm çalışmaları yeni bir tabirle, 'İstanbul'a 360 derece bakış' diyerek anlatacağız, uygulayacağız yani deprem, kentsel dönüşüm, altyapı sorunları, trafik problemi, yeşil ve mavi alan yetersizliği, çevre kirliliği gibi meseleleri gündemimizden bir an bile düşürmeyeceğiz ama bunun yanında İstanbul'un okullarıyla, eğitim hayatıyla özel olarak ilgileneceğiz. Sağlık, finans, kültür, spor ve sanat alanında bu şehri hak ettiği noktaya ulaştırmak için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Kadınlarımızın şehrin tüm imkanlarından faydalanması için, daha fazla sosyal imkanlara erişmeleri için çalışacağız. Gençlerimizin, İstanbul’un yönetiminde sadece söz sahibi değil hak sahibi olmaları için fikirlerini can kulağıyla dinleyeceğiz. Engelli kardeşlerimiz için geliştirdiğimiz 'Engelsiz şehir' çalışmalarımızı anlatacağız. Kültür ve sanat alanında en başarılı hizmetleri yapan AK Parti'mizin sanatın ve sanatçının yanında olduğunu anlatacağız."

- "Yara açanlardan değil yuva kuranlardan olduk"

Bakan Kurum, yol olmayan yerlere yollar, köprüsüz yerlere köprüler yaptıklarını belirterek, "Karanlık eller gönlümüzü kırdı ama yılmadık. Biz Anadolu'ya koştuk, orada nice kalpler onardık, nice gönüller yaptık. Dar gününde, afet gününde milletimizin yanında olduk. Yara açanlardan değil yuva kuranlardan olduk. Zorlaştırmadık, kolaylaştırdık. Hiç kimseyi ayırmadık, herkesi kucakladık. Milleti, siyasetin merkezine aldık. Türkiye'yi zenginleştirdik. 28 Şubatçıların, vesayetçilerin e-muhtıralarından korkmadık. 17-25 Aralık kumpasıyla geldiler, yolumuzdan sapmadık. 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık. Milletçe direndik, milli irade destanı yazdık." şeklinde konuştu.

Kurum, bir tarafta "Ayağa kalkmış bir Türkiye" diyen Cumhur İttifakı'nın diğer tarafta ise eski Türkiye'ye geri dönmek isteyenlerin olduğunu ifade ederek, bu seçimin 14 seçimdir kaybedenler ile 14 seçimdir kazananların arasında geçeceğini belirtti.

İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ömer Faruk Kalaycı da 14 Mayıs seçimlerinin demokrasiye ve siyasi hayata olumlu katkılar getirmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve protokol üyeleri, birlikte fotoğraf çektirdi.