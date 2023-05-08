Bakan Kurum üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Üsküdar’da üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını cevaplayan Kurum, “Gençler şu anda iklim kriziyle karşı karşıya olduğumuzu biliyorlar. Bu manada geleceklerine, ülkemizin geleceğine sahip çıkmak adına neler yapıldığını merak ediyorlar. Biz de aslında onlarla yol yürüyoruz. 208 iklim elçimiz var. Her üniversitemizde 1 elçimiz var. Ve burada gençlerimizle onların fikirleriyle 2053’e hazırlanıyoruz” dedi.

Üsküdar’da Marmara Üniversitesi öğrencileriyle bir araya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, “Gençler iklim kriziyle karşı karşıya olduğumuzu biliyorlar. Ve bu manada da ‘acaba İstanbul'da, Üsküdar'da, diğer illerimizde nasıl bir gelecek olacağını merak ediyorlar. İklim krizinin etkileriyle şu an yaşadığımız afetlerin hem sayısı hem de şiddeti her geçen gün artıyor" diye konuştu.

“TEKNOFESTTE 6 YILDIR FUARLAR DÜZENLİYORUZ”

Bakan Kurum, “Gençlerimizle her zaman bir araya geliyoruz. Hem sahada hem de böyle toplantılarda onlarla görüşüyoruz. Onların fikirlerini, önerilerini alıyoruz ve aslında en çok merak ettikleri de gelecek. Çünkü onlar, bugün 18, 20, 25, 30 yaşında. Bundan sonraki süreci merak ediyorlar. Yeşilin arttığı, mavinin korunduğu bir gelecek hayal ediyorlar. Benim gördüğüm o. Ve en çok da buna ilişkin soruları, fikirleri, önerileri var. Teknolojiyi takip ediyorlar ve önümüzdeki süreçte ülkemizin bu alanda nerede olacağını merak ediyorlar. Bu yüzden biz de Teknofest gençliği diyoruz. Çünkü Teknofest'te 6 yıldır Türkiye'nin, dünyanın en büyük teknoloji, sanayi, uzay alanlarında önemli bir fuarını Türkiye'de, İstanbul'da hatta diğer illerimizde düzenliyoruz. Gençler geleceği merak ediyor” dedi.

“SADECE 10 SANTRAL, ÜLKEMİZİN ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 10’UNU KARŞILAYACAK”

50-100 yıllık geleceğe dair planlar kurduklarını belirten Bakan Kurum şunları söyledi:

"Ülkenin geleceğine dair bu yatırımları yapabilmek, planlamak çok önemlidir. İstiyoruz ki ülkemiz her alanda kendine yetsin. Kendi uçağını üretsin, İHA'sını, SİHA'sını versin. Otomobilini üretsin. Savunma sanayisinde güçlü olsun. Bugün enerji krizinden dolayı, Rusya- Ukrayna savaşlarıyla tüm dünya, Avrupa, Amerika etkilendi. Herkes etkilendi. Dolayısıyla kendi alanında enerjide yetebilmek çok önemli. İlk nükleer santralimiz ünitesi açıldı. Sadece 10 santral, ülkemizin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak” şeklinde konuştu.

“ESER SİYASETİ KAZANACAK”

Kurum, "Her zorlukta milletimizin yanındaydık. 21 yıldır da Sayın Cumhurbaşkanımız bu emaneti en güzel şekilde liyakatli kadrolarla eğitimden sağlığa, sanattan, spora, çevreden şehirciliğe kadar her alanda devrim niteliğinde yatırımlar yaptık. Burada önemli bir şey var değerli arkadaşlar. Niye ehliyetsizlik kazanacak? Niye liyakatsizlik kaybedecek? Bakıyorsunuz seçim meydanlarında gençler, vatandaşlarımız için sözler veriliyor. Öyle değil mi? Bir genç burada bir şey dinliyorsa eğer yapılıp yapılmadığına bakar. Bu işte samimiyetin olup olmadığını kontrol eder. Ya buna inanıyorsa eğer destek vermeli. Bundan 4 yıl önceki yerel seçimlerde bugünkü muhalefet partisi birçok vaat verdi. Söz verdi. Ama bu sözlerin, bugün görüyoruz ki hiçbiri tutulmamış. Bizim yaptığımız işleri durdurmaktan öteye geçememişler. Ya biz çocuklarımız için bahçeler yaptık, fidanlar diktik söktüler. Yeşil alan dediler. Hani nerede bu yeşil alanlar? Bakın ben göğsümü gere gere söylüyorum. 73 milyon metrekare alan kazandırdık. En büyüğünü İstanbul Atatürk Havalimanı'na kazandırdık. Bu millet geleceğiyle ilgili bir hayal kurmuş. Bu hayalin gerçekleşmesini bekliyor. O yüzden eser siyaseti kazanacak diyoruz" dedi.