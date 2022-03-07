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Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması: Temmuz ayına kadar yetecek kadar var!

Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması: Temmuz ayına kadar yetecek kadar var!
07 Mart 2022 Pazartesi 15:24

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası Türkiye'ye gelecek ayçiçek yağı yüklü gemileri engellediği gündeme düşmüş bunun üzerine vatandaş ayçiçek yağı almak için marketlere akın etmişti. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Türkiye'nin bugün üretimi durdursa dahi Temmuz ayına yetecek kadar ayçiçek yağı var" dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fiyat istikrarının sağlanmasının birinci önceliklerinden biri olduğunu söyleyen Nebati "Operasyon çekenlere karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz de operasyon çekeceğiz. Enflasyonla mücadele timimiz hareket halinde. Kimsenin oyun oynamasına izin vermeyiz. Elbette ki küresel arzdan kaynaklı sorunlar var" dedi.

Nebati, Dünya gazetesine verdiği röportajda, spekülatif fiyat oluşumuna neden olunduğu ve stokçuluk yapıldığı iddialarıyla ilgili birçok sektöre yönelik stok ve vergi incelemesi başlatıldığını duyurmuştu.

Her türlü enstrümanı kullanmaya devam edeceklerini belirten Nebati ayrıca, "Kur korumalı hesapla dünyaya örnek olduk. Ciddi bir şekilde Döviz hesaplara girdi. Son günlerdeki sıkıntılara rağmen bu katılım devam ediyor. Türkiye ekonomi modeli dünyaya örnek olacak" iddiasında bulundu.

Etiketler; #ayçiçek yağı #Nureddin nebati #yağ stoğu #sıvı yağ krizi
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