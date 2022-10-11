Bakan Soylu'dan polis intiharları ile ilgili açıklama!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis intiharları ile ilgili açıklama yaptı. İntihar nedenleri ile ilgili açıklama yapan Soylu, Geçen yıl ve bu yıl toplam 133 vakanın 30’u, evlilik ve ailevi sebeplerden kaynaklanmıştır. İkinci sıradaki 'ekonomik' sebeplerdir; 39 vaka da bu şekildedir. Buradaki ekonomik sebeplerin detayında ise kripto para ve sanal bahis ve bunlara bağlı kayıplar, göze çarpmaktadır. 'Psikiyatrik rahatsızlıklar'; bunun sayısı 17'dir. 5'inci sebep 'duygusal' sebeplerdir; yani karşı cins tarafından reddedilme, ilişkinin yürümemesi gibi konulardır. Burada da toplam 9 vaka vardır. 'Mesleki stres' faktörleri dediğimiz sebeplerden kaynaklı vaka sayısı ise geçen yıl ve bu yıl toplam 4'tür" dedi



İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 'polis intiharları' konulu basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu, kolluk kuvvetlerinin hedef haline getirildiğini belirterek, "Polis intiharları meselesinde FETÖ tarafından başlayan ve hakikaten hepimizi üzen bir olayı farklı bir noktaya çekmek için çabayı görüyorum. 2016 yılında da bakanlığa geldiğimizde bu alaylarla karşı karşıyaydık. 2016 yılından itibaren bu olayı görünce 3 ayrı çalışma hazırlattık. Şu anda 11 aydır yürüyen bir bilim kurulu da oluşturduk ve çalışmayı sürekli yapıyoruz. Biz bir aileyiz, polis ailesi. Elbette ki ailenin kendi adına yaşadığı heyecanlar, sorunlar, mutluluklar, iyi, sıkıntılı günler olacaktır. 'Bu ailenin sadece işinden istifade edelim, görevlerini yapsınlar, sonrasına karışmayalım' şeklinde bir yaklaşımımız olamaz" diye konuştu.

'POLİS İNTİHARLARI 44’E DÜŞTÜ'

Bakan Soylu, emniyet teşkilatındaki personel sayısının 2016-2022 yıllarında 267 bin 155’ten, 336 bin 970’e çıktığını belirterek, "Buna karşılık 1 Ocak- 10 Ekim tarihleri arasındaki dönemler kıyaslandığında 2016 yılındaki söz konusu vakaların sayısı 51, 2022’de ise 44 olmuştur. Yani toplam personel sayımız arttığı halde, bu vakalarda azalış yaşanmıştır. Tam yıl olarak kıyaslarsak da 2016’da vaka sayısı 63, 2020 yılında vaka sayısı 39'dur. Burada sadece 2021 yılında pandemi sonrasında vaka sayılarında bir artış yaşanmış; 2021 yılının tamamında 89 vaka görülmüştür. 2021 yılının 1 Ocak- 10 Ekim dönemi vaka sayısı 70, bu yıl ise 44’tür. Yani burada da bir azalma, önceki yılların seviyesine dönüş söz konusudur. Vakaların toplam personel sayısına oranına baktığımızda, 2021 yılı hariç genel bir artışın veya artış trendinin olmadığı görülmektedir. Türkiye'de meydana gelen intihara teşebbüs olayları 100 binde 46'ya kadar gidiyor. Polisimizdeki intihar teşebbüsü kaç? 100 binde 40'larla 100 binde 30'lar arasında. Bu yıl itibarıyla 100 binde 24 civarında" dedi.

'MESLEKİ STRES KAYNAKLI VAKA 4'TÜR'

Soylu, aile olarak intihar olaylarının her yönüyle ilgilenmekle mükellef olduklarını vurgulayarak, "Her olaydan sonra bizim yaptığımız ilk önce teftiş kurulumuzun özellikle intihar konusundaki bir vesileyle nedenlerini burada değerlendirmek. Bu nedenlere baktığımız zaman 'evlilik çatışmaları ve ailevi sebepler' yüzde 22,5; bunun 4'te 1'i ailevi meselelerden kaynaklanıyor. Son 2-3 yılda sanal bahis, şans oyunları ve kripto para konusunda yüzde 29,3. Bu olayların sebeplerine baktığımızda 2021 ve 2022 olaylarında, ilk sırada evlilik çatışmaları ve ailevi sebepler olduğunu görüyoruz. Geçen yıl ve bu yıl toplam 133 vakanın 30’u, evlilik ve ailevi sebeplerden kaynaklanmıştır. İkinci sıradaki 'ekonomik' sebeplerdir; 39 vaka da bu şekildedir. Buradaki ekonomik sebeplerin detayında ise kripto para ve sanal bahis ve bunlara bağlı kayıplar, göze çarpmaktadır. 'Psikiyatrik rahatsızlıklar'; bunun sayısı 17'dir. 5'inci sebep 'duygusal' sebeplerdir; yani karşı cins tarafından reddedilme, ilişkinin yürümemesi gibi konulardır. Burada da toplam 9 vaka vardır. 'Mesleki stres' faktörleri dediğimiz sebeplerden kaynaklı vaka sayısı ise geçen yıl ve bu yıl toplam 4'tür" diye konuştu.

EVLİLİK YIL DÖNÜMLERİNDE 1 GÜN İZİN

Bakan Soylu, polis intiharlarını azaltmak için yaptıkları çalışmalara ilişkin şöyle konuştu:

"2016 yılında psikologlarımızla gerçekleştirilen görüşme sayımız 6 bin 328’di, 2021’de bu sayı 150 bin 473 olmuş, bu yıl da halen 92 bin 43 olarak gerçekleşti. 2016 yılından bugüne kadar toplam görüşme sayımız ise 348 bin 666’dır. Öte yandan ‘öğren-fark et-yardım et’ adlı bir proje yaptık. Bu proje kapsamında teşkilatımızdaki psikologlarımız ve üniversitelerimizle iş birliği yaparak bir saha raporu hazırladık ve ruh sağlığı, iletişim becerileri, empati, öfke kontrolü, stres yönetimi, aile içi iletişim, bütçe yönetimi, finansal okuryazarlık gibi konularda eğitimler düzenledik. Mesela personelimize evlilik yıl dönümlerinde 1 gün izin kullandırıyoruz. 2020 yılında 43 bin personelimize evlilik yıldönümü izni kullandırmıştık, bu yıl halen 56 bin personelimize bu izni kullandırdık. Yine önemli bir konu, mesai saatleriyle ilgiliydi. Tüm illerde vardiyalı grup sistemi ile çalışan birimlerde 12/24 sistemini tamamen kaldırdık, onun yerine 12/36 ve 8/24 sistemine geçtik. Bir kısım polisimiz doğal olarak 9/17 görevi yapmaktadır. Ayrıca personelimizin yıllık izinleri yaz ve kış aylarında olmak üzere iki dönem halinde kullandırılmaya başlanmıştır. Teşkilat tarafından yakın takip edilen polis radyomuzda da yine bu konuda görevli psikologların katılımıyla programlar yapıyoruz. Maddi anlamda da tedavi, vefat, doğal afetler gibi zor zamanlarında da Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı eliyle personelimize katkı sunuyoruz."