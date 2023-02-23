Bakan Soylu, depremde can kaybını duyurdu: 43 bin 556

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde 43 bin 556 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Soylu, depremde can kaybını duyurdu: 43 bin 556
23 Şubat 2023 Perşembe 09:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de katıldığı programda, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ve alınacak önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin hasar tespit oranının yüzde 75-80 arasında olduğunu belirterek, “600 binden fazla bağımsız bölüm yıkılmış, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı. Ticaret alanındakileri de eklerseniz 750 bini buluyor. Depremi abartıyorlar demek insafı, vicdanı, aklı bir tarafa bırakmak demektir. Her detayı tek tek inceledik, sahadaki bütün arkadaşlarımızın bilgilerini her şeyiyle değerlendiriyoruz” dedi.

Can kaybı 43 bin 556

Depremlerde 43 bin 556 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten Bakan Soylu, “Her bir hayatını kaybeden vatandaşımıza karşı sorumluyuz” şeklinde konuştu.
Depremzedelerin çok yakında şehirlerinin yeni haliyle kucaklaşacaklarını kaydeden Bakan Soylu, “Onlar ihya edilecek hem çocuklarımızı daha güçlü şehirlerde yaşayacaklar. Nasıl bir imtihanla karşı karşıya geldiğimizi biliyoruz ve biz de buradan güçlenerek çıkacağız” diye konuştu. 

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