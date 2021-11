Bakan Soylu: En büyük hezimeti Kılıçdaroğlu yaşayacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "2023 seçim akşamı, göreceksiniz evinden çıkıp partiye gitmeye yüzü olmayacak Kılıçdaroğlu’nun. Burada yine söylüyorum. Tarihin en büyük hezimetini 2023’de Kılıçdaroğlu yaşayacak" ifadelerini kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti Mamak Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Soylu, Kılıçdaroğlu’nun helalleşme açıklamaları ile ilgili değerlendirmede bulundu. Soylu, "Biliyorsunuz son zamanlarda birileri helallik istiyormuş. Hem yoğurdum ekişimesin, hem ayranım dökülmesin. Ne güzel iş ya. Helallik istemek öyle her şeyi, her türlü meseleyi, her türlü değerimizi istismar etmekle olmaz. Helallik istemek, hatadan dönmekle olur. Burada şehit ailelerimiz var, gazilerimiz ve gazi ailelerimiz var. Her birinin önünde saygıyla eğiliyorum. Mesela eğer bu şehit ailelerimizden helallik isteyeceksen, PKK’nın adamlarına yüreğin yetiyorsa sırtını çevireceksin. Şehit ailelerinden helallik isteyeceksen, helalleşeceksen, şehit ailelerine küfredenlere sırt çevireceksin. 15 Temmuz’a tiyatro dediğin için, şehitlerin ailelerinden helallik isteyeceksen, FETÖ’ye sırt çevireceksin. Çevirebilecek misin ?" ifadelerini kullandı.

'2023 SEÇİMİ AKŞAMINDA PARTİYE GİDECEK YÜZÜ OLMAYACAK'

2023 seçimi akşamında Kılıçdaroğlu’nun partiye gidecek yüzünün olmayacağını söyleyen Bakan Soylu, "Kılçdaroğlu, bir kere samimi ol, bir kere. Bu millet ne yaparsan yap, senin samimi olduğunu anlarsa, belki sözüne itibar eder. Ama bir gram samimiyeti olmadan bu milleti yalanlarla, AK Parti iktidarını ve Recep Tayyip Erdoğan’ı iftiralarla ve nifaklarla, fitnelerle, başkalarının talimatlarıyla beraber eğer bir şey yapmaya çalışacağını zannediyorsan, bilesin ki bu millet senin her adımını izliyor. Ya bir Tayyip Erdoğan’a bakın, bir de Kılıçdaroğlu’na bakın. Burada söylüyorum. 2023’ün akşamı, seçimin akşamı, göreceksiniz evinden çıkıp partiye gitmeye yüzü olmayacak Kılıçdaroğlu’nun. Burada yine söylüyorum. Tarihin en büyük hezimetini 2023’de Kılıçdaroğlu yaşayacak. Çünkü Türkiye’yi 21’inci yüzyılın başında yokluğa mahkum edenlerden alıp çıkaran, AK Parti kadroları ve Recep Tayyip Erdoğan. Bugün Cumhur İttifakı ile beraber bu millete hizmetkar olduğumuz için, bu millet onlara Cumhuriyetin 100’üncü yılını göstermeyecek, hem 2023’ü, hem 2053’ü hem 2071’i gösterecek. Buna olan inancımız tamdır. Neymiş bize hesap soracakmış. Tayyip Erdoğan’a, AK Parti’ye, bize neyin hesabını soracak? Bu ülkeye günde 30-40 şehit geliyordu. Neyin hesabını soracak? PKK’yı Türkiye’nin içinde yok ettiğimiz için, mağaralarda saklanan bu pislik örgütün yurt dışında da peşinde olduğumuzun, gecenin üçünde, dördüne kadar bu ülkenin her santimetrekaresinde dalgalanan ay yıldızlı bayraklarla insanların huzur içinde yaşamasının mı hesabını soracaksın bize? Neyin hesabını soracaksın ?" dedi.