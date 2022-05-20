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Bakan Soylu, ülkesine dönen sığınmacı sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 502 bin sığınmacının gönüllü olarak ülkesine döndüğünü açıkladı

Bakan Soylu, ülkesine dönen sığınmacı sayısını açıkladı
20 Mayıs 2022 Cuma 11:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da Karadeniz Dernekler Federasyonu kahvaltısında konuştu. Bakan Soylu, "2019 yılından beri İstanbul’a sığınmacı kabul etmiyoruz. Esenyurt ve Fatih’e başka bir şey yaptık sadece sığınmacı değil yabancı kabul etmiyoruz. Fatih’te 25 bin, Esenyurt’ta bir azalma oldu. Türkiye kaçak göçle mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Biz onlara itimat etseydik. Kendi teröristlerini büyüttüklerini bekleseydik orada bir devletin olduğunu görürdük.

2019 seçimlerinde de bunu köpürttüler. Şimdi seçim yaklaşıyor yine gündeme getiriyorlar. Şu ana kadar 502 bin kişi geri döndü. Geri döndüğü bölgeler, bizim güvenli yaptığımız bölgeler. Bunu yapmazsak kim gider. Türkiye çok doğru bir politika ortaya koydu.

Ağrı, Van, Iğdır sınırında taş vardı. İran’la konuşarak sınır duvarları yaptık, aynısını aşağıda yaptık. Son 6 yılda 2 milyon 600 bin kişinin sınırdan girmesi engellendi. Türkiye kaçak göçmeni yakalıyorsa kendi ülkesine gönderiyor.

İnsanları ateşin içerisine atmak Anadolu medeniyetine bizim insanlığımıza yakışan bir yaklaşım değil.

Etiketler; #süleyman soylu #içişleri bakanı #suriyeli #sığınmacı
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