Bakan Yanık'tan "Suriyeliler ne zaman gidecek?" sorusuna yanıt! Tarih de verdi...

Son günlerde hiç gündemden düşmeyen Suriyeli sorunu ile ilgili bu kez Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklama yaptı. Esnaf ziyareti yapan Yanık'a bir kişi Suriyelilerin akıbetini sordu. Suriyelileri gönderdiklerini iddia eden Yanık, tarih de vererek, "Biraz daha dişimizi sıkacağız ve 2023'ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak" ifadelerini kullandı



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi programa ve açılışa katılmak üzere Adana'ya geldi. İlk olarak Adana Valiliğini ziyaret eden Bakan Yanık, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Süleyman Elban ile görüştü. Bakan Yanık, daha sonra beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Milletvekili Abdullah Doğru ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay ile birlikte Adana Üreten Kadınlar Birliği’ni ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılışın ardından Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’ne geçen Bakan Yanık, burada esnafları ziyaret edip sohbet etti. Bir esnafın Suriyeli sığınmacıların ülkelerine ne zaman döneceğini sorması üzerine Bakan Yanık, "Orada inşallah güvenliği tesis ettikten sonra kendileri de gitmek isteyecek, biz de göndereceğiz. Ancak şu anda oraya gönderebileceğimiz bir yer yok. Mesele sadece Suriyelilerin can güvenliğini korumak değil, bizim sınır ötemizi de korumak. Türkiye burada 5 milyon Suriyeliye sadece merhametinden bakmıyor. Bunu iyi bilmek lazım" diye cevap verdi.

Bakan Yanık, bu kadar insana boşuna kucak açmadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Suriyeliler meselesinde hem maddi hem de sosyal anlamda bizi sıkıştıran bir külfet olduğunu kimse inkar edemez. Muhalefet ısrarla terör devleti kurdurma tarafını gözden kaçırıyor, ‘Biz bunlara neden bakıyoruz’ diyor. Bunun bir de arka planı var. 10 sene öncesine kadar İstanbul’da, Ankara’da bombalar patlıyordu. 30-40 insanımız aynı anda ölüyordu. Bizim insanımız ölüyor. Bütün bu süreç bıçak gibi kesildi. Önce FETÖ’cü hainler ordudan ve emniyetten temizlendi. Sonra da terörü, kaynağında kuruttuk. Ülke içerisindeki terörist sayısı 200’ün altına düştü. Bu, tarihte görülmemiş bir başarı. Suriyeliler meselesinden en çok etkilenen bakanlık önce bizim bakanlığımız, sonra da İçişleri Bakanlığıdır. Biz çocuk ve kadınlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sınır ötesi harekatlarda bir terör devleti kurulmasına engel olacaksak, bu bedele biraz katlanacağız. Amerika Birleşik Devletleri, 2 binden fazla konvoyla, TIR’larla silah sevkiyatı yapıyor. Bu silahlar oradaki teröristlere gönderiliyordu. Biz orada, onlarla mücadele ediyoruz. Şimdi peyderpey gönderiyoruz. Biraz daha dişimizi sıkacağız ve 2023’ten sonra bunların hiçbirisi kalmayacak."