Başkan Kayalar, İmamoğlu için İstanbul'da

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'dan geldi. Başkan Kayalar, CHP'li meclis üyeleriyle birlikte İstanbul'a giderek İmamoğlu'nun seçim çalışmalarına destek oldu.

İstanbul'da ki seçim mesaisini Bayrampaşa'da gerçekleştiren Başkan Kayalar ilçeyi dolaştı. İlk olarak İmamoğlu'nun Bayrampaşa mitingine katılan Başkan Kayalar, ardından esnaf ve vatandaşlarla buluşarak İmamoğlu'na destek istedi. Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Rumeli İştipliler Eğitim Kültür Sanat ve Sosyal Yardımlaşma Derneği başta olmak üzere birçok Balkan derneğini ziyaret eden Başkan Kayalar, Balkan göçmeni vatandaşlarla da bir araya geldi. Roman vatandaşların yoğunlukla yaşadığı Cevatpaşa mahallesinde seçim çalışmalarını sürdüren Başkan Kayalar, Yıldırım ve Altıntepsi mahallelerinde de vatandaşlarla buluştu. Başkan Kayalar, seçim mesaisinin son gününde ise İmamoğlu'na destek çadırında vatandaşlarla bir araya geldi.

Hak yerini bulacak

23 Haziran'da İmamoğlu'nun yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacağını kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilen ama yaşadığı haksızlıkla başkanlık mazbatası elinden alınan ve 23 Haziran seçimlerinde partimizin yeniden adayı olan Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'da 3 gün yoğun mesai geçirdik. CHP'li meclis üyesi arkadaşlarımızla Sayın İmamoğlu'nun Bayrampaşa'da ki seçim çalışmalarını destek olduk. CHP İzmir Milletvekilimiz Sayın Sevda Erdan Kılıç ve Özcan Purçu da çalışmalarda bizlerle oldu. Hep birlikte Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı haksızlığın 23 Haziran'da son bulması için İstanbullu vatandaşlarımızdan sandıkta destek istedik. Saha çalışmalarımızda İstanbullu vatandaşların da Sayın Ekrem İmamoğlu'na gönülden destek verdiğini gördük. İnanıyoruz 23 Haziran'da hak yerini bulacak ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu yeniden başkan seçilecek. 23 Haziran'da İstanbul'da her şey çok güzel olacak" dedi.