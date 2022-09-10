ÖLDÜĞÜNÜ ARILARA SÖYLEDİLER
ÖLDÜĞÜNÜ ARILARA SÖYLEDİLER
0
ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR
ERKEKLERDE DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR
0
HELİKOPTERLERDEN ZEYBEK GÖSTERİSİ
HELİKOPTERLERDEN ZEYBEK GÖSTERİSİ
0
ÜNLÜ ŞARKICIYI KÖPEK ISIRDI
ÜNLÜ ŞARKICIYI KÖPEK ISIRDI
0

Başkan Soyer'in sözlerine AK Parti ve MHP'den tepki!

10 Eylül 2022 Cumartesi 15:01

İzmir dün büyük bir şölenle kurtuluşunun 100. yılını kutladı. Kutlamalarda konuşma yapan Başkan Soyer, "Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular." dedi. Bu sözlere ise MHP ve Ak Parti'den tepkiler geldi


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun yüzüncü yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Gündoğdu Meydanı'nda kurulan platforma çıkarak konuşma yaptı. Soyer, renkli görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Soyer yaptığı konuşmada "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri, kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada, kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi." dedi.

TEPKİ TOPLADI


Bu sözler sosyal medyada tepki çekerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da " İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir BB Başkanı'nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir'imize büyük hakarettir. Osmanlı'yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan'ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: İFLAH OLMAZ BİR CAHİLLİK, TEDAVİSİ İMKANSIZ DEVŞİRME HASTALIĞI

MHP lideri Devlet Bahçeli ise Soyer'e zehir zemberek sözlerle yanıt verdi. Bahçeli, "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır." dedi.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: ŞUURSUZLUK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise tepki paylaşımında şunları söyledi: "Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti'mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de…"

Etiketler; #izmir #tunç soyer #bahçeli #ak parti
Önceki Haber
Antalya'da sahiller yabancılara kaldı
Sonraki Haber
Tepkiler üzerine Başkan Soyer'den dikkat çeken paylaşım!
Kılıçdaroğlu: Kimsenin yaşam tarzını sorgulamayız
Kılıçdaroğlu: Kimsenin yaşam tarzını sorgulamayız
0
Kılıçdaroğlu: Biz ayrışmayacağız, kucaklaşacağız
Kılıçdaroğlu: Biz ayrışmayacağız, kucaklaşacağız
0
CHP'li Beko Meclis'e sundu: Emeklilerin sorunları çözülsün
CHP'li Beko Meclis'e sundu: Emeklilerin sorunları çözülsün
0
Ümit Özdağ'ı sinirlendiren soru: Böyle salakça bir soru nasıl sorulur?
Ümit Özdağ'ı sinirlendiren soru: Böyle salakça bir soru nasıl sorulur?
0
Kılıçdaroğlu'ndan önemli adaylık açıklaması: Altılı masa uzlaşırsa...
Kılıçdaroğlu'ndan önemli adaylık açıklaması: Altılı masa uzlaşırsa...
0
İYİ Parti'den doğalgaz ve elektrik zammına tepki: Artık milletin yakasından düşün!
İYİ Parti'den doğalgaz ve elektrik zammına tepki: Artık milletin yakasından düşün!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.