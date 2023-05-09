Başkan Soyer: Nasıl bir zihniyettir ki bizi taşla sopayla susturacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Selçuk’ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve esnafla buluştu. Son günlerdeki provokatif eylemleri değerlendiren Başkan Soyer, “Nasıl bir zihniyettir ki bu, taşla sopayla bizleri korkutacak, susturacak” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri öncesinde Selçuk’taki sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Başkan Tunç Soyer’e Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın ve Millet İttifakı’nın milletvekili adayları, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Şengel, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Millet İttifakı’nın ilçe başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Bando ve bayraklar eşliğinde karşılanan Başkan Tunç Soyer, Selçuk Meydanı’na kadar kortejle geldi. Başkan Soyer, heyetle Selçuk esnafını ziyaret ederek sohbet etti.

“Bunlar taş devrinin işleri”

Başkan Tunç Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Erzurum’da düzenlenen saldırı ve önceki gün Buca’da yapılan saldırı hakkında konuşarak, “Hakikaten inanılmaz bir şey. Hala taşla sopayla korkutmak, sindirmek, düşüncesine engel koymak; bunlar taş devrinin işleri. Bizler büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Yüz sene önce Cumhuriyet’i ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ diyerek kurmuşuz. Farklılıkları değil, ortaklıkları büyütmüşüz. Nasıl bir zihindir ki, taşla sopayla bizleri korkutacak, susturacak, pusturacak. Böyle bir şey yok. Erzurum’da bir grup vatandaş ‘terörist Ekrem’ diye bağırıyor. Ama biz bu ülkenin Genelkurmay Başkanı’nı bile terörist diye içeri attık. Nasıl oldu da bu noktaya geldik? Nasıl oldu da onlar gibi düşünmeyen herkes terörist oldu. Neden bize terörist diyorlar? Eğer bir iktidar halktan yana değilse, bir iktidar sadece belli bir zümreyi, çeteleri zengin etmek istiyorsa o zaman yapması gereken şudur. Böleceksiniz. Vatandaşları düşmanlaştıracaksınız ki, gözleri sizi görmesin. Tek dertleri bu, kendi iktidarlarını sürdürmek. Onun için halka nefret duymayı öğrettiler. Onun için başka yolu yok; ancak birleşerek, herkesi kucaklayarak kazanırız. Sadece hırsızlar ve haramilerle aramızda kırmızı çizgimiz olacak. Onun dışında 85 milyonu kucaklayacağız” ifadelerini kullandı.

“Yol haritamızı biliyoruz”

Başkan Soyer, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve 5 partinin liderleri, dünyada olmamış şeyi başardılar. Daha ortada hiçbir şey yokken 6 parti bir araya geldi ve mutabakat metni imzaladı. Kim gelirse gelsin yol haritamız belli. Bizi nasıl bir gelecek bekliyor, bunu biliyoruz” diye konuştu.

“Son sandık sayılana kadar uyumayın, aç kalın”

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu rakamlarla özetleyen Başkan Soyer, Türkiye’de yaşayan hiç kimsenin yoksulluğu hak etmediğini ifade ederek, “Çok az kaldı. 5 gün sonra halkın iktidarını kuracağız. Alın terinin, emeğin, namusun, dürüstlüğün, ahlakın kazandığı bir ülke kuracağız. Sadece son sandık sayımı asılana kadar, ıslak imzalar toplanana kadar gözünüzü seveyim uyumayın, aç kalın hiç önemli değil. Hep beraber başaracağız, kazanacağız” dedi.

“Ne Erzurum’da ne de Buca’da izin vermeyeceğiz”

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Seçim çalışması boyunda bizi bölmeye çalışıyorlar dedik. Birkaç gün önce Erzurum’da olmayacak şeyler yaşandı. O daha unutulmadan Buca’da bir saldırıyla karşılaştık. Bu toplumu germeyin, ayrıştırmayın. Bizler bir hafta sonra da bir arada yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbirimiz bunu unutmayalım. Siyasi rekabet elbette olacak ama şiddete asla prim vermeyeceğiz, pabuç da bırakmayacağız. İstiyoruz ki kardeşlik kazansın. Bizler seçim günü sabahtan geceye kadar sandıklarda nöbet tutacağız. Kimsenin oylarınızı çalmasına izin vermeyin. Sizin içiniz rahat olsun. Seçimden sonra da gerginlik olmayacak. Millet tüm ayrıştırmalara karşın cevabı sandıkta verecek” şeklinde konuştu.

“Nefesimizi tuttuk”

Toplantıda konuşan Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuk’un Ankara’da bekleyen projelerini aktardı. 14 Mayıs’tan sonra Tüm Türkiye gibi Selçuk’un da hakkını alacağını ifade eden Sengel, “Biz STK’lara haber vermiştik ama bu bir halk dayanışmasına döndü. Tüm Türkiye gibi Selçuk olarak da nefesimizi tuttuk, 14 Mayıs’ı bekliyoruz. Yaşadığımız bütün zorlukların çözümünü Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olmasından ve Millet İttifakı’nın iktidarından geçiyor” dedi.

“Demokrasi yoksa ekmek küçülür”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Millet İttifakı İzmir Milletvekili Adayı Yüksel Taşkın ise “Demokrasi yoksa ekmek küçülür. Bizim ekmeği büyütmemiz gerek, ekmeği büyütmenin yolu ise demokrasiden geçer. Şu an ki sistemimiz demokrasi değil monokrasidir. Genel Başkanımız Türkiye’yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme taşıyacak yegane kişidir” şeklinde konuştu.