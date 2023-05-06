Başkan Soyer, “Roboski: Uludere’nin Gözyaşları” kitabının imza gününe katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün yazdığı “Roboski: Uludere’nin Gözyaşları” kitabının imza gününe katıldı. 2011’de yaşanan acı olayla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Bu katliamla yüzleşmeden, sorumlularını ortaya çıkarmadan ne helalleşmek mümkün ne geleceğe dair umut taşımak mümkün” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök’ün kaleme aldığı “Roboski: Uludere’nin Gözyaşları” adlı kitap için düzenlenen söyleşiye ve imza gününe katıldı. Kültürpark İzmir Sanat’taki etkinlikte CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Adayı Rıfat Nalbantoğlu, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel, Tacettin Bayır ve Kani Beko, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir Milletvekili Murat Çepni, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri ve yurttaşlar yer aldı.

“Bu hesaplaşma vicdan sahibi olmayı gerektiriyor”



28 Aralık 2011’de bir hava harekâtıyla 34 canın yok olduğuna değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bunların 17’si 18 yaşının altında çocuklardı. Ve o günden bugüne geçen 12 yıl içinde yaslı analar yaslarıyla beraber yitip gittiler. Bir sis perdesi altında bu olayla ilgili neredeyse hiçbir şey yapılmadı. Hiç kimse hiçbir şey öğrenemedi. Eğer vatandaş devletinin adaletin önünde bir engel olduğunu düşünmeye başlamışsa orada umutlar da bitmiş demektir. Bu katliamla yüzleşmeden, sorumlularını ortaya çıkarmadan ne helalleşmek mümkün ne geleceğe dair umut taşımak mümkün. Sevgili Levent Gök olağanüstü kıymetli bir iş yaptı. Çünkü bu hesaplaşma vicdan sahibi olmayı gerektiriyor. Eğer o vicdan yoksa zaten adaletin eksikliğinden de rahatsız olmazsınız. Hâlbuki adaletin eksikliği en temel insan haklarının eksikliği anlamına geliyor. Levent’i bu işin peşini bırakmaması nedeniyle bütün kalbimle kutluyorum ve bize umut verdiği için de teşekkür ediyorum" dedi.

“Sorumlular adalet önünde hesap verene kadar bu işin peşini bırakmayacağız”



CHP Ankara Milletvekili ve kitabın yazarı Levent Gök ise, “Demokrasi; yönetenlerin hesap verdiği bir yönetim biçimidir. Eğer bir ülkede yönetenler hesap vermiyorsa, bu sorgulanamıyorsa ve adalet işlemiyorsa o ülkede ne yaparsanız yapın bir demokrasiden bahsetmeniz söz konusu değildir” dedi. Olayın yaşandığı döneme ilişkin bilgi veren Gök, “Bu vahim tablo günlerce saklandı. Medyada karartma yapıldı. Olayın ne olduğunu bugün bile tartışan yurttaşlarımız var. Olayın gerçek niteliğini anlamak, yorum yapmak imkanı bırakılmadı” diye konuştu.

Gök ayrıca, “Bu hesaplaşmayı yapamazsak, bunları cesaretle ortaya koyamazsak devletimizin, Türkiye’mizin demokratik olmasını sağlayamayız. Bu mücadelelerin elbette önemli ve sürekli olması gerekiyor. Olayı kapatmaya, karartmaya çalışıyorlar. Biz de onlara inat unutturmamaya çalışıyoruz. Bildiklerimizi, duyduklarımızı, yaşadıklarımızı bir kitapta toplayarak tarihe not bırakıyoruz. Bu olayın sorumluları adalet önünde hesap verene kadar bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

Önsözü Kılıçdaroğlu yazdı

CHP Genel Başkanı ve 13’üncü Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından “Hafızamızı tazeleyen, tarihe not düşen, büyük bir acıyı unutturmayan bu kitabından dolayı Levent Gök’ü kutlarım” ifadeleriyle önsözü yazılan eser 28 Aralık 2011 tarihinde 34 yurttaşın hava saldırısıyla hayatını kaybettiği Uludere-Roboski Olayı’nın perde arkasını konu alıyor. Gök ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu Üyesi olduğu dönemde, 28 Aralık 2011 tarihinde TBMM’de kurulan Uludere Alt Komisyonu’nda görev yapmıştı.

