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Başkan Soyer: Yarın çok güzel olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Mayıs öncesi düzenlenen son Halk Buluşması’na katıldı. Başkan Soyer, yüzlerce İzmirliyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nden CHP İl Başkanlığı’na yürüdü. Alanda Bülent Ecevit’in dizeleriyle son seçim konuşmasını yapan Başkan Soyer, “Yarın çok güzel olacak. Güzel cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, çiçeklerle, ışıklarla, büyük umutlarla, güzel kalplerle giriyoruz” dedi.

Başkan Soyer: Yarın çok güzel olacak
13 Mayıs 2023 Cumartesi 17:39

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimi öncesi Millet İttifakı’nın son halk buluşmasına katıldı. Buluşmaya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri, Millet İttifakı’nın Milletvekili Adayları, ilçe belediye başkanları, Millet İttifakı’nın ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve yüzlerce yurttaş katıldı.  
Halk Buluşması, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yapılan yürüyüşle başladı. Kortej boyunca Türk bayrakları Alsancak sokaklarını kırmızı beyaza boyadı. İzmirliler yürüyüş boyunca, bando eşliğinde marşlar söyledi, sloganlar attı. Gençler ise dans gösterileriyle yürüyüşe eşlik etti. Kortej Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinden CHP İzmir İl Başkanlığı önünde toplandı. İl başkanlığının bulunduğu  1392'nci sokak İzmirliler tarafından hıncahınç dolduruldu. Hep bir ağızdan iktidar mesajları, sloganları atıldı. 

“Bir şeyler olacak yarın” 

Törende konuşan Başkan Tunç Soyer, sözlerine Bülent Ecevit’in 1975’te yazmış olduğu ve “Bir şeyler olacak yarın” dizesiyle başlayan ”Yarın” şiirini okuyarak başladı.  Başkan Soyer, “Sonuna geldik. Her birinize yüreğinizi koyduğunuz için vaktinizden fedakarlık ederek gücümüze güç kattığınız için teşekkür ederim. Yarın bir şeyler olacak. Doğa nasıl baharda tomurcuk patlatır, çiçekler açtırırsa, toplum da yıllardır bastırılan, sindirilen enerjisi en barışçıl, en medeni şekilde ortaya çıkartacak. Türkiye’nin her yerinde çiçekler açacak. Yarın çok güzel olacak. Güzel cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına, çiçeklerle, ışıklarla, büyük umutlarla, güzel kalplerle giriyoruz. Bir şey değişecek her şey değişecek. Her şey çok güzel olacak” diye konuştu.   
Başkan Soyer’e tarihi mitingin tablosunu hediye etti  CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise Başkan Soyer’in süreç boyunca gece gündüz demeden Kınık’tan Dikili’ye İzmir’in her köşesinde çalışma yürüttüğünü ifade ederek, 30 Nisan 2023 günü Gündoğdu Meydanı’nda  Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginin görüntüsünün yer aldığı tabloyu hediye etti. 

“Bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz”

Seçim kampanyası boyunca giydiği takım elbisesine kravatını sahnede takan Şenol Aslanoğlu, “Sizlerle yol yürümek büyük bir keyifti. Yarın sandık zamanı. Yarın çok erken kalkıp son birleşme tutanağı elime geçene kadar uyumamaya söz veriyorum. Tek bir oyu bile heba etmeyeceğiz. Göreve geleli 123 gün oldu. 123 gündür sabah başlayıp gece geç saatlere kadar devam ediyoruz. Biz bu seçimi büyük farkla alıyoruz. Bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz. Pazartesi ülkeye baharlar gelecek” ifadelerini kullandı. 

Etiketler; #İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer #14 Mayıs
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