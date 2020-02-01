Başkan Yetişkin, projelerini Kılıçdaroğlu'na sundu

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Ankara ziyaretinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu meclisteki makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Yetişkin, Seferihisar'da önümüzdeki dönem hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verirken göreve başladığı günden itibaren, dokuz aylık çalışma raporunu da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sundu. Yetişkin daha sonra TBMM'nde gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısına katıldı. İsmail Yetişkin'in TBMM'de bir diğer durağı ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. Meral Akşener'e meclisteki makamında nezaket ziyaretinde bulunan Yetişkin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı ile de makamlarında bir araya geldi.