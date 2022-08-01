Batur "yıkılacak" dedi, MHP'den tepki geldi: Büyük sıkıntı olur!

MHP Konak Belediye Meclis Üyesi Ali Peynirci, Tarihi Agora Örenyeri'nin yanında bulunan Çankaya Katlı Otoparkı'nın yıkımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peynirci, söz konusu otoparkın alternatifi oluşturulmadan yıkılması halinde bölgede büyük bir sıkıntının yaşanacağını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Geçtiğimiz günlerde Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tarihi Agora Örenyeri'nin yanında bulunan ve alanının silüetini bozan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN A.Ş. Çankaya Katlı Otoparkı'nın yıkılarak alanın yeşil alana dönüştürüleceğini açıklamıştı. Tarihi alanın yanındaki otoparkın yıkımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Konak Belediye Meclis Üyesi Ali Peynirci, Çankaya Katlı Otoparkı'nın yıkımı halinde büyük bir sıkıntı yaşanacağına dikkat çekti.

Otoparkın yıkımı sorunu artırır

Çankaya Katlı Otoparkı'nın büyük bir araç yükünü çektiğini belirten Peynirci, "Otopark yıkılacak ama Kemeraltı Çarşısı'na gelen vatandaşlar otoparkı kullanıyordu. Bu anlamda söz konusu otopark bölgenin büyük bir yükünü çekiyordu. İçeride belediye bir yer aldı ama yapılacak yer ne derece ihtiyacı karşılar bilemiyoruz. İhtiyacı karşılayacağını tahmin etmiyorum. Otoparkı yıkıp o alanı açarak Agora Örenyeri ile birleştirmeyi düşünüyorlar ama zaten İzmir'de bir otopark sorunu var. Söz konusu otoparkın yıkımı bu sorunu daha da arttırır. Zaten mevcut otopark yetmiyordu" dedi.

Alternatifi oluşturulmalı

İzmir'in merkezi yerlerinde otopark sorunu olduğuna da dikkat çeken Peynirci, "İzmir'in en fazla otopark sorunu olan ilçesi; Konak. Bir takım yeni düzenlemelerin yapılması şart. Otoparkların işletmesinde de sıkıntılar var. Abonelik ücretlerinin daha cazip hale getirilmesi gerekiyor. Merkezde sağlıklı işleyen tek otopark; Çankaya Katlı Otoparkı. Doğru bir alternatif oluşturulmadan Çankaya Katlı Otoparkı yıkılırsa büyük bir sıkıntı olur" ifadelerini kullandı.