Bayraklı'da adrese teslim ballı kiralama

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Bayraklı'da yapılan bir ihaleyi Meclis gündemine taşıdı. Sertel, "Daha önceki süreçte aylık 17 bin liraya kiraya verilen Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait 4 bin metrekare arazi, araya 'hatırlı kişilerin' girmesi sonucu adrese teslim ihaleyle aylık 4 bin 250 TL'ye kiraya verildi. Üstelik depoyken kır düğün salonu oldu" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Bayraklı'daki bir arazinin tek kişinin katıldığı ihalede çok ucuza kiraya verildiğini ifade ederek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Yasalara aykırı bir şekilde ihale edilen ve yasal faaliyetinin dışında kullanılan arsa ihalesinin derhal iptal edilmesini isteyen Sertel, arsanın 'bedavadan biraz pahalı' kiralanmasına tepki gösterdi. Sertel, Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından bir internet sitesi üzerinden duyurulan ihaleye yalnızca MHP eski İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar'ın oğlu ve aynı zamanda 27. Dönem AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın yeğeni olan Alper Kırkpınar'ın katıldığını belirterek, "Eski kiracı 17 bin liradan çıkarken, 4 bin liradan açılan yeni ihale 4 bin 250 liraya bitti" bilgisini verdi.



Atila Sertel

Hesap vermeliler

İzmir'in en değerli yerlerinden biri olan Anadolu Caddesi üzerinde denize nazır arsanın hatıra binaen "peşkeş" çekildiğini ifade eden Atila Sertel, şunları söyledi:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazların kiraya verilme işlemleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabidir. Bu kanun gereği kiraya verilme işlemleri, kapalı teklif, açık teklif ve pazarlık usulü ile yapılmaktadır. Ancak İzmir Bayraklı İlçesi sınırlarında Anadolu Caddesi üzerinde bulunan 8774 Ada, 23-24-25 ve 26 parsellerdeki 4000 m2 arsa kiraya verilirken bunların hiçbiri yapılmamış. Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Fethi Koç'un talimatı ile bu arsanın ihale ilanı bir internet sitesi üzerinden kısa bir süre yayınlanmış. Adrese teslim ihaleye yalnızca bir kişi giriyor. O kişi de MHP eski Milletvekili Yusuf Kırkpınar'ın oğlu ve aynı zamanda bu dönem Meclis'te görev yapmaya başlayan AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın yeğeni olan Alper Kırkpınar. Son kiracısı 17 bin liradan çıkarken yeni ihale 4 bin liradan açılıyor. Alper Kırkpınar 250 lira artırarak 4 bin metrekarelik arsayı aylık 4 bin 250 liraya kiralıyor. Depolama alanı olarak kiraya çıkarılan ve o şekilde kullanılması gereken arsanın etrafı duvar ve ağaçlarla çevrilerek Kır Düğün Salonu'na dönüştürülüyor. Şuan Kır Düğün Salonu için hazırlıklar son aşamaya gelmiş ve çok yakın bir zamanda yasalara aykırı bir şekilde işletilmeye başlayacak. Kamunun mallarını birilerine peşkeş çeken kim veya kimlerse bunun hesabını vermelidir. Şayet AKP iktidarında biraz dahi olsa vicdan kaldıysa sudan ucuz bu ihale derhal iptal edilmelidir."