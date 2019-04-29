BBP, 'Türkiye İttifakı'na da hevesli

AK Parti ve MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı'nın 'dışarıdan' destek veren BBP'nin genel başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye ittifakı' önerisini önemsediklerini ve desteklediklerini belirterek, "Bu vatanda ay yıldızlı al bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan herkesle el sıkışmaya, birlik olmaya, 'Türkiye ittifakı'nı kurmaya, milli mutabakat esası etrafında bir araya gelmeye varız" dedi.

BBP'nin Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 gün süren İl Başkanları ve Yerel Yöneticiler Toplantısı, Genel Başkan Mutafa Destici'nin kapanış konuşmasıyla sona erdi. Destici, BBP'nin kongre takviminin ilerleyen günlerde açıklanacağını belirterek, ilçe kongreleriyle başlayacak sürecin il kongreleri ve büyük kurultayla güçlü olarak tamamlanacağını kaydetti.

BBP lideri Destici, belediyeler el değiştirince çalışanlara başka sendikalara geçme noktasında baskı yapıldığı iddiaları olduğunu kaydetti. Bu konuda baskı yapılmasını doğru bulmadıklarını belirten Destici, "Onun için herkesin kendi hür iradesiyle hangi sendikaya üye olmak istiyorsa önünün açılması ve baskıyla karşı karşıya kalmamasını istiyoruz. İş akitleri sırf siyasi nedenlerle 'bana oy verdi' veya 'vermedi' diye feshediliyor. Bunların içinde bizim arkadaşlarımız da var. Ben bu konuda pervasızca, haksız, hukuksuz bir şekilde insanların, arkadaşlarımın ekmeğiyle oynayanları uyarıyorum. Bunun hesabını verirsiniz, bedelini size ödetiriz. Onun için ayağınızı denk alın. Siyasi tercihinden dolayı ekmeği, işiyle oynamak, işinden atmak, çoluğunun çocuğunun rızkıyla tehdit etmek ne insani ne ahlaki ne de islamidir" diye konuştu.

Birlik olmaya hazırız

Son 4 yıldır terörle mücadelenin topyekun yapıldığını ve bunu desteklediklerini dile getiren BBP Genel Başkanı Destici, artık teröre son vermek gerektiğini belirtti. Bu mücadelenin, Türkiye'nin istiklal ve istikbal meselesi olduğunu, buralarda birlik olunması gerektiğini vurgulayan Destici, şunları söyledi:

"İşte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Türkiye ittifakı' önerisini ya da cümlesini de biz bu anlarda önemsiyoruz ve bu bağlamda destekliyoruz. Bu vatanda ay yıldızlı al bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan herkesle el sıkışmaya, birlik olmaya, 'Türkiye ittifakı'nı kurmaya, bir milli mutabakat esası etrafında bir araya gelmeye varız; ama şartımız ya da çekincemiz siyasi bölücülerdir. BBP, Alperenler olarak asla bunu kabul etmeyiz; çünkü onların niyeti hiçbir dönemde Türkiye'nin, Türk milletinin hayrına olmamıştır. Onlar Batı'nın, emperyalistlerin, siyonistlerin maşaları, uşaklarıdır. Onlar Ermeni çetecilerinin uşaklarıdır. Onların kardeşi, yol arkadaşıdır. Onlarla asla bir ayaya gelemeyiz ve onlarla bir araya gelenlere de iyi gözle bakamayız. Mutlaka şüpheyle bakarız."