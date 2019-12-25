Bedri Serter Atilla Kaya'nın açıklamalarına tepki gösterdi

İzmir Milletvekili Bedri Serter, AK Parti Milletvekili Atilla Kaya'nın Tunç Soyer'e ve Büyükşehir icraatlarına yönelik açıklamasına sert tepki gösterdi.

Serter, açıklamasında "İzmir 'de selden kütük kapmaya çalışan ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı ile yeni Büyükşehir Belediye başkanını kıyaslamaya çalışan Ak Partili Milletvekili arkadaşıma tavsiyem şu ki bu kıyaslama ve yorumlar sizin oyun alanınızın dışında kalır, ucuz siyaset yapmayın" dedi. Serter, İzmir'de 3 gündür yaşanan su probleminin esasen hükümetin eksik icraatları nedeniyle olduğunu hatırlattı ve "Öncelikle bu konuda Hükümetinizin yapması gereken bu güne kadar Gördes barajını su tutar hale getirmekti ki İzmir'in yedek su havzası olarak Gördes kullanılabilsin. Gördes, bu güne kadar aktif hale gelmiş olsaydı halkımıza bizde bu eziyeti çektirmiş olmayacaktık" diyerek iktidara çağrı yaptı: "Bu konuda esas sizlerin desteğini bekliyoruz. Biran evvel Gördes'in baraj suyunu İzmir'e getirelim"dedi.Serter, İzmir'de yaşanan susuzluk sorunun doğal bir arızadan kaynaklandığını kaydetti ve "Evet İzmir'de 48 saat süren ve 3 İlçede yaşanan su problemi bir doğal arızadan doğan bir problemdir. Ana boru patlamış, İZSU görevlileri, Belediye Başkanı ve bizler nefes almadan 48 saat çalışarak patlayan yerleri yeniledik. Bu sayede sevgili İzmirliler suya kavuştu. Burada teşekkür edeceğimiz bir konuyu siyaset malzemesine dönüştürerek siyaset yapmak bence akıllı bir iş değildir"dedi.

Doğal sorunlar

Serter, açıklamasında, "Sevgili Atilla Kaya'ya buradan siyasi bir kazancı olamayacağını bir dostu olarak söylemeyi ve bu tür bir doğal problemi siyaset malzemesi haline getirmemesini tavsiye ederim. Siyasette bizim tarzımız, ne olursa olsun doğal olaylar ve afetler üzerinden siyaset yapmamaktır. Bizimde kendi hükümetleri ile ilgili söyleyeceğimiz çok şeyler vardır ama yeri gelince ve Meclis'te bunları grup olarak söylemeyi etik buluruz" dedi. Serter, Kaya'ya seslenirken "Sayın vekilimin herhalde önümüzdeki yerel seçimlerde bazı hedefleri var, öyle gözüküyor ama bu yol yanlış yoldur. Tüm çalışmaları için İzsu çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim, bölgemizi tekrar suya kavuşturmuşlardır. Öncelikle yapılması gereken Gördes barajından suyu artık İzmir'e getirmeliyiz. Görev hükümetindir" dedi.