Bedri Serter: Çeşme Otoyolu ücreti ucuzlasın

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir-Çeşme otoyolu ücretlendirmelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Serter, ücretlendirme adaletsizliğine ilişkin sorularını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'a sordu.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter'in Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a yaptığı ziyarette gündeme gelen ve özellikle Urla'nın İzmir-Çeşme Otoyolu'nun ücretli kısmında olması vesilesiyle sıkıntı yaşandığını ifade etti.

Hakkaniyet olmalı

Bu konuya ilişkin daha önce de Urla'da yaşayan vatandaşlardan, belirli dönemlerde yurt içi ve yurt dışı misafirlerden de bu konuda şikâyetler aldığını söyleyen Serter, "Bir İzmir Milletvekili olarak, Güzelbahçe ve Seferihisar'ın muaf tutulduğu ve otoban ödeme sisteminden çıkarıldığı bir noktada, ileriki yerleşim yerleri için de hakkaniyetli bir ödeme sistemi getirilmesinin bölge için her anlamda önemli olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca, Gülbahçe-Karaburun çıkışı üzerinde yer alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün de varlığı göz önünde bulundurulduğunda, enstitünün öğretim üyeleri, öğrencileri ve kampüs görevlileri için de otoyol ücretlendirmelerinin günlük hayatları için çok önemli olduğunu bütçelerine de büyük destek sağlayacağını belirtmek gerekmektedir" dedi.

Kademeli ödeme şart

Konuya dair bir de öneri sunan İzmir Milletvekili Serter, öneri olarak da Urla için otoban ücretlendirmesinin 29 km'lik otoban mesafesi için 1.36 TL, Karaburun için otoban ücretlendirmesinin 56 km'lik otoban mesafesi için 2.63 TL olarak düzenlenmesini önerdi.

Serter, Çeşme için ise 79 km'lik mesafe göz önüne alındığında Karayolları Genel Müdürlüğü'nce belirlenen 3.75 TL'lik ücretin sabit kalmasının uygun olacağını da belirtti.