Bedri Serter: Ekonomi ve işsizlik S.O.S veriyor

İzmir Milletvekili Bedri Serter, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle tutulan İstanbul sayım nöbetinden, Kartal'dan seslendi, "Türkiye, kırmızı alarm veriyor. Saray'ın derdi hâlâ İstanbul!" dedi.

İzmir Milletvekili Bedri Serter, Türkiye'nin en büyük sosyo-ekonomik krizlerden biriyle karşı karşıya olduğunun altını çizerek, "Türkiye'de genç işsizlik bugün itibariyle yüzde 27. Devlet 4 milyon işsiz var diyor, oysa ki partimizin açıkladığı rakam 8 milyon 344. İnanılır gibi değil desek de esas inanılamayan 17 yıllık iktidarın ülkeyi getirdiği hal! Bu ülkenin her 5 gencinden 1'i okumuyor ve çalışmıyor. Eğitim ve istihdam politikalarını her geçen gün yok eden, üretim yerine tüketime dayalı toplum yaratan, 20,5 milyon kadını işgücüne dahil edemeyen ve halktan kopan Saray anlayışı, bu gidişata dur demeli ve korkulan olmamalı, IMF kapısına dayanılmamalıdır" dedi.

Serter, 17 yıllık AKP hükümetleri her şeyi yok etti, en önemlisi insanların umudunu" dedi ve "Bu ülkenin umudunu, gücünü yeniden her şeye rağmen ayağa kaldıran bir gücün olabileceğini bu yerel seçimler göstermiştir. Yerelin iktidarının genele en kısa zamanda yaymak için çok çalışacağız" sözlerini sarf etti.