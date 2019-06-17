Bedri Serter: İstanbul'da her şey çok güzel olacak

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, "23 Haziran seçimleri için kampanyamızın başladığı 23 Mayıs tarihinden bu yana İstanbul'da, sahada aktif bir şekilde görev alan bir milletvekili olarak, sokaklarda, kahvehanelerde, esnafın yüzünde Ekrem İmamoğlu varsa umut var diyen ışığı görüyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedri Serter, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ı karşılaştıran program sonrası görevli milletvekili olarak bulunduğu Kağıthane'den açıklamalarda bulundu.

Serter, "Program sonrası da görülmüştür ki, İstanbul'un umudu ve bundan sonra İstanbul'un rotasını belirleyecek kaptan Ekrem İmamoğlu. 23 Haziran seçimleri için kampanyamızın başladığı 23 Mayıs tarihinden bu yana İstanbul'da, sahada aktif bir şekilde görev alan bir milletvekili olarak, sokaklarda, kahvehanelerde, esnafın yüzünde Ekrem İmamoğlu varsa umut var diyen ışığı görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri, değerleri doğrultusunda halkıyla temas kuran bir belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu, bizlerin, milletvekillerimizin, İstanbul İl Örgütü'nün ve Millet İttifakı'nın tüm bileşenlerinin, örgütlerinin ve gönüllülerinin desteğiyle 23 Haziran'da, 31 Mart'ta da olduğu gibi seçimi kazanacağına eminiz" dedi.

2. kez kaybedeceksiniz

Serter, televizyon programında konuşulması gereken konu İstanbul ve sorunlarıyken 2014 yerel seçimlerinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım tarafından İzmir'e dair programda paylaşılan ve gerçek olmayan verilere atfen "2014 seçimlerinde ve devamında 2019 yerel seçimlerinde İzmir halkını kandırmak için söyledikleri yalanları bugün İstanbul seçimlerine de çirkin bir şekilde malzeme yapmaya çalışmışlardır. İstanbul verilerinden bahsederken, bir anda ekranda İzmir'e dair bir görsel yer almış ve bu görselde İzmir'in kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırma oranlarına dair doğru olmayan veriler paylaşılmıştır. Bu da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son çırpınışlarını bizlere göstermektedir. İzmir, artırma sayısı ve AB standartlarında arıtma oranı ile Türkiye'nin lider kentidir ve 500 kilometre ayrık sistem yağmur suyu toplama kanalına sahip olmakla beraber atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen 581 belediye içinde evsel atık suyunu yüzde 100 oranında arıtan tek kent olmuştur. Bir İzmir Milletvekili olarak sesleniyorum, daha fazla yalan ve yanlış bilgiye gerek yok, halk kararını verdi, İstanbul'u da İzmir gibi kaybedeceksiniz" dedi.