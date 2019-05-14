Bedri Serter: İzmir, Türkiye'nin bağımsızlığının kalesi

CHP'li Bedri Serter, "Kuruluş mücadelesinin ilk kurşununun atıldığı yer olan İzmir, bundan sonra da Türkiye'nin bağımsızlığının kalesi olacak" dedi.

İzmir Milletvekili Bedri Serter, Hasan Tahsin'in işgale karşı ilk kurşunu attığı günün 100. yılında "Gazeteci Hasan Tahsin'i ve kuruluş ve kurtuluş mücadelesinde gövdelerini siper eden tüm kahramanlarımızı bu önemli günde anıyor, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'de başlayan Kurtuluş mücadelesinin tüm ülkeye verdiği cesaret yine bugün İzmir'den tüm Türkiye'ye yayılmakta. Türkiye'nin bugün hala bağımsız, özgür ve hür basının varlığını koruması için mücadele eden değerli basın emekçilerinin de cesur yüreklerine de her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuzu da söylemek istiyorum" dedi.

Serter, İzmir'in kuruluştan kurtuluşa olduğu gibi bugün de Türkiye'nin cesur, korkusuz, vatansever insanlarının şehri olduğunu ve öyle de kalmaya devam edeceğini belirtti.

Aynı inancı taşıyoruz

İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir'de Hasan Tahsin'in attığı ilk kurşunun Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesindeki yerinin ve öneminin altını çizerek, "Hasan Tahsin ve kurtuluş mücadelesinde göğsünü vatan için siper etmiş, kahramanlarımız üzerinden siyaset yapmaya çalışanları İzmir halkı görmektedir. Cumhuriyet'in değerleriyle en sağlam yaşadığı şehir olan İzmirimizin sanları, herzaman kuruluşun ve kurtuluşun ne kadar zor şartlarda olduğunu unutmadı ve unutmayacaktır. Kendi bağrından çıkan kahramanların şehrin meydanından attığı ilk kurşunun yaydığı mücadele ruhu bugün de hepimizin içindedir. Dün, Türkiye'nin bağımsızlık ateşini yakanlar, bugün hala aynı inancı taşımakta ve Cumhuriyet'e ve kurtuluş mücadelesi kahramanlarına sahip çıkmakta" diye konuştu.