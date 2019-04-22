Bedri Serter: TBMM, ulusal egemenliğin temsilcisi

İzmir Milletvekili Bedri Serter, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında ulusal egemenliğin, Türk ulusunun kayıtsız şartsız sahip olduğu en önemli değer ve Cumhuriyet gibi sonsuza kadar yaşayacak olan en temel dayanak olduğunun altını çizerek ulusal egemenliğin de halkın iradesi ve gücüyle yaşayacağını belirtti.

27.dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Serter, kendisinin de çatısı altında görev yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Türk milletini temsil noktasındaki öneminin altını çizdi ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99.yılında, Türk halkının tek temsil makamının yüce Büyük Millet Meclisi olduğunu ve bu Meclis'in bugün hala Türkiye'nin bütünlüğünün, geleceğinin ve bağımsızlığının sembolü olduğunu vurgulamak istiyorum. Büyük Atatürk'ün geleceğimizi emanet ettiği çocuklarımızın yarınları için daha aydınlık, daha özgür ve daha eşit bir Türkiye yaratmak hepimizin sorumluluğu. Ben de, Büyük Atatürk'ün iki eserimden biri dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm milletvekilleri de gururla ve onurla görev yaptığımız TBMM çatısı altında bundan sonra da Türk ulusunun kayıtsız şartsız egemenliğinin bağımsız, onurlu temsilcileri olarak bulunmaya devam ederek, Türk ulusunun refahı, huzuru ve mutluluğu için daha çok çalışacağız" dedi.