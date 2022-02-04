Beko: İzmir projelerine en fazla bin lira kaynak ayrılıyor

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Erdoğan'ın "Muhalefet belediyelerine yardım yapmadığımız yalandır" sözünü eleştirdi. Beko, İzmir'de planlanan yatırımlara çok düşük miktarda ödenek ayrıldığını belirtti



Meclis genel kurulunda konuşan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon programında "Muhalefet belediyelerine yardım yapmadığımız yalandır" sözünü eleştirerek, "Madem yalan, İzmir yıllardır projelere ödenek beklerken, son üç yılda İzmir'den 271,8 milyar TL vergi alırken karşılığında İzmir'e neden sadece 5,61 milyar TL yatırım yapacaksınız? Adalete bakın!" dedi.

ANKARA-İZMİR YHT PROJESİ 2103'DE BİTER

15 Ocak tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda ulaşım başta olmak üzere İzmir'in turizm ve ihracat potansiyeli için milyarlarca lirayı bulan projelerine sadece bin ve 10 bin TL gibi sembolik bütçeler ayrıldığını anımsatan CHP'li Beko, sözleşmesi 10 Haziran 2012 tarihinde imzalanan Ankara-İzmir YHT Projesini örnek göstererek, "Bu projenin temeli 21 Eylül 2013 tarihinde atıldı. İlk olarak 2015 yılında tamamlanacağı açıklanan ancak daha sonra 2018'e kalan, sonra da her yıl ertelen 640 kilometre uzunluğundaki hattın yapımı on yıldır maalesef bitirilemedi. 2013 Yılı Yatırım Programı'nda tahmini maliyeti 3,5 milyar TL olarak öngörülen projenin maliyeti de aradan geçen sürede neredeyse 8 kat artarak 28 milyara yükseldi. Yüksek hızlı tren Ankara'dan İzmir'e bu hızla ancak 2103 yılında ulaşacak" ifadelerini kullandı.

İZMİR PROJELERİNE EN FAZLA BİN TL KAYNAK

Ödemiş-Kiraz Demiryolu Projesi'ne dört yılda ayrılan kaynağın sadece bin lira olduğunu aktaran CHP'li Beko, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın maliyetinin Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda 180 milyon lira olmasına karşın, projesine ise bin lira tahsis kaynak ayrıldığını vurguladı. İktidarın İzmir'de ki projelere finansal kaynak sağlamamakla eleştiren CHP'li Beko, Tarımsal Sulama Projelerini örnek göstererek, "Tunç Soyer'in vizyonuyla İzmir Büyükşehir Belediyesinin geliştirdiği tarım sektörü Beydağ Tarımsal Sulama Projesi tutarı 2 milyar lira, 2022 yılında ayrılan pay sadece bin lira. Kemalpaşa Yiğitler Barajı ve sulama göleti için gerekli tutar 350 milyon lirayken 2022 yılında ayrılan pay 20 lira. 2025 yılında bu proje zor biter. Bakırçay Ovaları Tarımsal Sulama projesi için gerekli tutar 1 milyar 250 milyon lira, ayrılan pay sadece 25 milyon. Bergama Bölümçam Sulama Projesi için gerekli tutar 126 milyon lira, ayrılan pay 1 milyon lira; İzmir jeotermal seracılık organize sanayi bölgesi toplam tutarı 258 milyon lira, ayrılan kaynak 2 bin lira; İzmir ve Ankara'da kurulması planlanan veteriner ürünleri kontrol merkezi toplam tutarı 470 milyon lira olmasına rağmen ayrılan bütçe, maalesef, 2 bin lira" sözleriyle tepki gösterdi.

ATTAN DÜŞENİN DEĞİL, ATATÜRK'ÜN YOLUNDAN GİDİN

Saray yönetimini İzmir'e ekonomik ambargo uygulamakla eleştiren Beko, iktidar sıralarına dönerek şöyle konuştu: "AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İzmirlilere yaptığın ekonomik baskıyla değil senin adayların, İzmir Büyükşehir Belediyesine sen bile aday olsan İzmir'de nal toplarsın, nal toplarsın, nal toplarsın. 665 milyon lira olan 30 kilometrelik yüksek standartlı demir yolu projesinin tamamlanması için 2018 yılında yatırım programına alınan proje için dört yılda ayrılan kaynak 1 lira, 2026 yılında bitecek. Bu, ata binenlerle ilgili ben de bir şey söylemek istiyorum: Ata binerken, attan düşenin arkasından değil; ata binip de silah arkadaşlarıyla birlikte Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı veren ve güzel vatanı bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidin, arkasından gidin diyorum."