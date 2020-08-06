Beraber yürüme teklifi bize ait!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kamuoyu yoklamalarında, milletin, yüzde 54 ile yüzde 64 arasında değişen oranda iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteminden yana irade ortaya koyduğunu söyledi

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Akşener, Uçhisar beldesinde partisinin il teşkilatınca düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Buradaki konuşmasında, İYİ Partinin kurulmasının ardından Türkiye'de değişimler yaşandığını ifade eden Akşener, "CHP’ye beraber yol yürüme teklifini biz ettik. O teklifin sonunda ne oldu. Ankara'da Mansur Yavaş, bizim kardeşimiz kazandı. Erdoğan'ın canı ciğeri olan İstanbul'da, Sayın Ekrem İmamoğlu kazandı. Bugün eğer bütün sinirler bozuksa, her gün yalan, yanlış kamuoyu oluşturma sistemi varsa, İstanbul ve Ankara'nın İYİ Partinin yön göstermesi neticesinde kazanılması vardır." diye konuştu. Türkiye'de ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda kötü gidişatın olduğunu öne süren Akşener, iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden gündeme getirdiklerini kaydetti.

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kendine özgü ucube sistem, tek adam sistemi Türkiye'yi yönetemiyor. Türkiye'nin ekonomisi kötüleşti, gencecik çocukların iş bulma ümidi ortadan kalktı, tarım gitti, sanayi çöktü. Sadece beton ekonomisinin önde olduğu tercihler silsilesi içinde, kamuoyu yoklamacılarının bile sormadığı bir konuyu biz milletimize mal ettik. Kamuoyu yoklaması yapan araştırma şirketlerinin yaptığı kamuoyu yoklamalarında, milletimiz, yüzde 54 ile yüzde 64 arasında değişen oranda iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteminden yana tavır ve irade koyuyor."

Ekonomik sorunların çeşitli olumsuzlukları da beraberinde getirdiğini dile getiren Akşener, "Milletin derdi, tencere, milletin derdi esnafın siftah yapmadan dükkan kapatması, işten çıkarılma korkusu. Milletin derdi bazı gecelerin çorba ve makarnayla geçirildiği evlerin olması." ifadelerini kullandı.